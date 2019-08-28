أحمد صلاح حسني عن مسلسل "حكايات بنات": "الست بتحب ترغي"

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن مسلسل "حكايات بنات" قد ساعده المؤلف باهر دويدار في تحقيق نجاح كبير ملموس بين المشاهدين.

وأضاف "حسني" خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وعندما تقع مشاجرة بين رجل وامرأة لا يتحدث الرجل مثلما تتحدث المرأة "الراجل مهما كان بيتخانق مع الست هيقول كلمتين والباقي مش هيتكلم ياهيسبها ويمشي أو يهبدها بحاجة"، متابعا: "الست بتحب ترغي وخليها تطلع كل اللي عندها وفي الآخر قولها بحبك خلاص هتترمي في حضنك.. وده ملخص الست".