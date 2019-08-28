مبروك عطية: المهر خالص للزوجة.. "ماتجيبش بيه كرسي في بيتها"

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المهر الذي تتلقاه الزوجة يكون لها خالصا "هي حرة فيه وليها ذمة مالية مستقلة مالهاش دعوة بالبيت ومتجبيش بيهم كرسي".

وأضاف "عطية" خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق لزوجها، موضحا أن ما يكون بين الزوجين هو المعاشرة بالمعروف والأصول والحق ولا يختلف كثيرا ما إذا تحقق الحب أم لم يتحقق.

وأكد استاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزوجة من حقها التنازل عن جزء من مهرها عند الدخول بها من قبل زوجها.