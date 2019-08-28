طرق صنع مرطب طبيعي للبشرة

بعض أنواع البشرة لديها حساسية من استخدام مستحضرات التجميل الكيميائية، أو المصنعة، ويحدث لها تهيج ومشاكل جمة بسبب العناصر المستخدمة في صنع المرطب، لذلك يمكن استخدام مواد طبيعية من المنزل، لصنع مرطب طبيعي للبشرة.

وتلك المواد بحسب موقع "هيلث لاين"، متوفرة في مطبخك.

زيت الزيتون

يستخدم لتهدئة البشرة الجافة إن الزيت الطبيعي الرائع لاستخدامه هو زيت الزيتون، الذي يعمل كمطهر طبيعي ومرطب. يفرك في البشرة بواسطة قطعة قماش دافئة ورطبة على وجهك حتى يبرد، ثم يمسح الزيت الزائد.

زيت الزيتون يعد خيارًا جيدًا كمطهر لأنه لن يزيل الزيوت الطبيعية لبشرتك، لكنه سينظفها.

قناع الأفوكادو

يعد قناع محلي الصنع من الأفوكادو طريقة طبيعية أخرى لترطيب البشرة الجافة.

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يمكن هرس نصف ثمرة الأفوكادو وخلطها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون؛ يمكن أيضًا إضافة ملعقة كبيرة من العسل للبشرة الجافة جدًا، ويترك لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة ثم يغسل.

زيت الزيتون والسكر

اصنعي مقشرًا لترطيب طبيعي باستخدام مزيج من زيت الزيتون والسكر، وذلك بخلط نصف كوب من السكر وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، افركي بلطف، ثم اغسليه.

الشوفان

إضافة كوب من دقيق الشوفان إلى الحمام الدافئ يمكن أن يرطب البشرة الجافة بشكل طبيعي، فهو يساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة من ماء الحمام.

العسل والشوفان

الشوفان يعمل كمقشر أو ماسك، وذلك بخلط ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل وقليل من الماء. ويمكن تسخين الخليط، ثم فركه على البشرة ويمكنك الاختيار بين غسله على الفور، أو تركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة كقناع مرطب ومهدئ.