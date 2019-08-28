طريقة عمل سلطة المكرونة بالمايونيز والتونة

يمكنك تحضير المكرونة بأكثر من طريقة، ويمكنك كذلك إدخالها ضمن مكونات السلطة، وهي سلطة التونة الشهيرة مع المايونيز. ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضيرها في البيت. المقادير مكرونة تونة بابريكا ملعقة صغيرة بودرة مستردة 3/4 ملعقة صغيرة بودرة ثوم 1/2 ملعقة صغيرة بودرة بصل رشة صغيرة فلفل أبيض مطحون رشة فلفل أسود مطحون فلفل ألوان مقطع مكعبات 1/2 كوب كرفس مفروم 1/2 كوب بصل مفروم Advertisements كوب و1/2 كوب مايونيز 1/2 كوب ساور كريم 1/4 كوب لبن كوب جزر مبشور طريقة التحضير تسلق المكرونة في ماء مغلي وتغسل وتصفى. تخلط بودرة المستردة مع بودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا والفلفل الأبيض والأسود. يضاف الساور كريم واللبن والمايونيز. يضاف البصل المفروم والملح. يضاف الفلفل الألوان والكرفس والجزر. تضاف المكرونة للخليط، ويقلب ويقدم.

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