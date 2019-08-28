"القومي للمرأة": 36% من القضايا التي تصل للمجلس تتعلق بـ"النفقة"

كشفت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أبرز وأكثر المشكلات التي تواجه السيدات في مصر، ويقدمن على تقديم شكاوى خاصة بها، وذلك خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E".

وقالت أمل إن أكثر مشكلة تواجه السيدات في مصر هي إشكالية الحصول على النفقة.

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وأضافت أن حوالي 36% من القضايا التي تصل المجلس القومي للمرأة تتعلق بالنفقة، حيث ترى أن قضايا النفقة هي المعضلة في مسألة الطلاق داخل مصر في الوقت الحالي، موضحة أن تأمين المرأة ضد مخاطر الطلاق فكرة جيدة، لكن يجب دراستها وتنفيذها بشكل جيد.

وأشارت إلى أن هناك بعض السيدات ممن تعرضن للطلاق بعد زواج دائم لعشرات السنين لا يجدن مأوى أو مصدر دخل وهذه مشكلة أكبر، مؤكدة أن تأمين المرأة ضد مخاطر الطلاق قد يؤدي لعزوف الشباب عن الزواج أو زيادة نسبة الطلاق.

وتابعت: "هناك دول طبقت ذلك الموضوع وفي شركات تأمين بتعلمها".