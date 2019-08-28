أخيرا.. باحثون يبتكرون جهازا للتخلص من الشخير نهائيا

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني، اكتشافا جديدا يقضي على الشخير أثناء النوم.

وقال الموقع، إن باحثين طوروا جهازا جديدا يوفر تمرينا للعضلات حول اللسان يمكن أن يساهم في التخلص من الشخير.

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الجهاز الذي يُزرع في جلد الذقن خلال عملية مدتها 15 دقيقة، يحتوى على محفز يرسل نبضات لتنشيط الأعصاب والعضلات لوقف ارتخاء اللسان والمجرى الهوائي أثناء النوم، وهو سبب رئيس للشخير.

الجهاز الذي تم تطويره يأتي على شكل حرف U، يمتد بين أعصاب في الذقن ويُفعّل كل ليلة من خلال وضع رقعة لاصقة تحتوي على شريحة، تحفز المنشط لاسلكيا على بدء العمل، ويُزرع الجهاز في الجلد تحت الذقن باستخدام مخدر موضعي.

ويحتوي الجهاز على أقطاب كهربائية على جانبي الشكل U، تمر عبر الذقن وتتحكم في العضلات المحيطة باللسان. ويرسل النظام إشارات إلى العصب تحت اللسان خلال الليل، والتي تعمل على العضلات المحيطة باللسان، لجعلها تنقبض وتمنعها من الارتخاء أثناء النوم.

ومؤخرا، حصل الجهاز على الموافقة لاستخدامه في المملكة المتحدة، في أعقاب تجربة حديثة وجدت أنها أحدثت تحسينات كبيرة في أعراض توقف التنفس أثناء النوم، الذي قد يؤدي إلى منع تدفق الهواء مدة 10 ثوان أو أكثر، ما يمكن أن يقطع النوم ويسبب التعب أثناء النهار. وعلى المدى الطويل، رُبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية أو الأزمات القلبية.

الموقع أكد أن الجهاز حصل على الموافقة في جميع أنحاء أوروبا، بعد تجربة أجريت في 7 مراكز في فرنسا وأستراليا، بالإضافة إلى أن الشركة المصنعة أكدت أن النتائج ستُنشر هذا العام، كما شوهدت تحسينات كبيرة في الأعراض.