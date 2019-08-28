بعد حصولها على لقب القرين الملكي.. صورة جريئة لزوجة ملك تايلاند الثانية

بأزياء عسكرية قتالية، وخوذة صلبة، نشر القصر الملكي التايلاندي صورة جريئة للواء سنينات ونغفاجيراباكدي، زوجة الملك الجديدة، ذات الـ 34 عاما، وهي تحلق بطائرة وتطلق النيران بميدان.

الأمر الذي وُصف بكونه ظهور جريء لزوجة الملك، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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وكانت زوجة الملك، مُنحت لقب القرين الملكي النبيل، من قِبل زوجها، في 28 يوليو، الذي يوافق عيد ميلاده الـ 66، لتكون أول امرأة تحصل على هذه المرتبة منذ ما يقرب من قرن.

ونغفاجيراباكدي ليست الزوجة الأولى

لم تكن "ونغفاجيراباكدي" هي الزوجة الأولى للملك، حيث تزوج من الجنرال سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا وأعلنها ملكة، وذلك قبل تتويجه بأيام، وفي عام 2016، تم ترقيتها إلى رتبة جنرال، ثم نائب قائد قيادة الحرس الملكي، عقب عام.

يذكر أن فاجيرالونغكورن، توج ملكا في مايو الماضي في احتفال استمر 3 أيام، وذلك بعد عامين من وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج.