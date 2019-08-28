الامارات | سيدات رأس الخيمة يحتفلن في متحف المرأة بيومهن

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات رأس الخيمة يحتفلن في متحف المرأة بيومهن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة بيوم المرأة الإماراتية، بتنظيم زيارة إلى متحف المرأة في دبي، بالتعاون مع هيئة مواصلات رأس الخيمة.
واشتملت زيارة سيدات رأس الخيمة، من مواطنات ومقيمات، على جولة تعريفية في المتحف قدمتها مؤسسة المتحف، الدكتورة رفيعة غباش، إضافة إلى عرض فيلم توثيقي عن إسهامات المرأة الإماراتية قديماً وحالياً.
وقالت غباش إن متحف المرأة هو مركز ثقافي توثيقي، يهتم بتاريخ المرأة في الإمارات وحاضرها، وكل ما يتعلق بجوانب حياتها من فكر وثقافة وفنون وآداب وتراث وتاريخ ونمط وطقوس حياتها اليومية، مشيرة إلى أنه يعمل على رفع النقاب عن الدور الحقيقي للمرأة في كل المجالات، ويعد خدمة معرفية للتدليل على مكانة المرأة الإماراتية وإنجازاتها، بفضل ما تجده من دعم ومساندة حكومية ومجتمعية.
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