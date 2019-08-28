الامارات | لطيفة بنت محمد : منكنّ تستمد الأوطان قوتها ورفعتها

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت محمد : منكنّ تستمد الأوطان قوتها ورفعتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون في دبي، التهنئة إلى المرأة الإماراتية في البيوت وميادين العمل، في ساحات العلم والثقافة والبناء والتقدم. وقالت سموها «أحييها إذ تواصل كتابة حكاية الأرض والإنسان والوطن بسطور من شرف ورفعة، رفيقة الدرب ومستودع الأمل ومربط العزيمة».

وأضافت سموها «اليوم نقف احتراماً للمسيرة التي قطعتها حكومتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي امتدت أشواطاً كبيرة في وضع السياسات والبرامج المعنية بتمكين المرأة، ويواكبهما في ذلك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي يحرص على تفعيل دور المرأة في العمل المؤسسي وتمكين المجتمعات المحلية من خلالها، وفي هذا الصدد نستذكر اليوم خير مثال للمرأة والأم المعطاءة، سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، التي نستلهم منها أسمى معاني الحب و العطاء من أجل الوطن. إنه يوم استثنائي لكُنّ جميعاً، فكُنّ على العهد، حافظاتٍ للإرث في الوقت الذي تضعن المستقبل المشرق هدفاً لا تحدن عنه، يا من لا تعرفن إلا العطاء.. منكّن تستمد الأوطان قوتها ورفعتها، فَسِرن نحو العلا والأجيال تتبعكن».

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نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون:

- «إنه يوم استثنائي، فكُنّ على العهد حافظاتٍ للإرث في الوقت الذي تضعن المستقبل المشرق هدفاً لا تحدن عنه».

- «المرأة الإماراتية تواصل كتابة حكاية الأرض والإنسان والوطن بسطور من شرف».