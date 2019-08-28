الامارات | نورة الكعبي: فخورون بمبدعات الوطن

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، إن يوم المرأة الإماراتية لهذا العام يحمل دلالات ورسائل مهمة لدولة الإمارات والعالم أجمع، إذ يعكس الدور الفعال الذي تلعبه الإماراتية في تعزيز قيم المحبة والتسامح. وعبرت عن فخرها بما تحققه الإماراتية من إنجازات في القطاع الثقافي والإبداعي، وقدرتها على تمثيل الدولة وجذب انتباه الجمهور العالمي لأعمالها خلال المشاركة بمحافل دولية، منها اختيار الشاعرة والمخرجة نجوم الغانم لتقديم العمل التجهيزي «عبور» في الجناح الوطني للإمارات، ضمن فعاليات بينالي البندقية 2019، كما كانت نجوم الشاعرة الوحيدة من الخليج العربي التي نُشرت لها قصيدة ضمن الكتاب «الديوان الجديد»، وهو أحد مشروعات دار النشر البريطانية «Gingko»، احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لكتاب الشاعر الألماني غوته «الديوان الغربي الشرقي»، وهو إنجاز مهم يحق للمرأة الإماراتية أن تفخر به. وأشادت الكعبي بالأعمال الإبداعية للفنانات والمصممات الإماراتيات، لاسيما المشاركة المشرفة لفرح القاسمي في معرض آرت بازل، والتي استطاعت من خلال صورها وأعمالها تسليط الضوء على المشهد الإبداعي المحلي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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