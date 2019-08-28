الامارات | حمدان بن محمد: المرأة الإماراتية شريك في بناء الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: المرأة الإماراتية شريك في بناء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن يوم المرأة الإماراتية التي يصادف 28 أغسطس، يعد احتفاء بإنجازات ابنة الإمارات، مشيداً سموه في تغريدة على موقع «تويتر» بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، الداعمة للمرأة الإماراتية.

ولي عهد دبي: «إنجازات المرأة الإماراتية ما كانت لتتحقق لولا ثقة قيادتنا في قدرتها على العطاء».

وكتب سمو ولي عهد دبي على «تويتر»: «في 28 أغسطس تحتفل دولتنا بيوم المرأة الإماراتية وبإنجازاتها التي جعلتها شريكاً في بناء الوطن، إنجازات ما كانت لتتحقق لولا ثقة قيادتنا في قدرتها على العطاء، وبفضل الجهود المخلصة لـ(أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعمها الدائم للمرأة الإماراتية لبلوغ أعلى المراتب».

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يشار إلى أن دولة الإمارات تحتفل اليوم بيوم المرأة الإماراتية الذي بات يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء بتجربة المرأة الإماراتية.

وتأتي احتفالات هذا العام تحت شعار «المرأة رمز التسامح» تعزيزاً لقيمة التسامح التي أولتها الإمارات درجة الاهتمام القصوى هذا العام، وتعكس الاحتفالية المكانة التي باتت تحتلها المرأة الإماراتية على مستوى العمل الحكومي والدبلوماسي والبرلماني، إضافة إلى نجاحاتها في كل المجالات والميادين.

وأثبتت المرأة الإماراتية حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل بما في ذلك تبوؤها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وتوليها المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية بعدد 9 وزيرات وبنسبة 27% من مجموع الوزراء، وحضورها المميز في السلك الدبلوماسي، وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن.

وشكل حضور المرأة الإماراتية في قطاعات علوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث سطرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عالٍ من الكفاءة والمسؤولية.