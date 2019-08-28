الامارات | محمد بن راشد للإماراتيات في يومهن: كل عام وأنتن أجمل يا قلوب الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد للإماراتيات في يومهن: كل عام وأنتن أجمل يا قلوب الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المرأة الإماراتية شريكة في المسيرة، وصاحبة إنجازات في ميادين الوطن، مهنئاً سموه المرأة الإماراتية في يومها الذي يصادف 28 أغسطس الجاري، بقوله: «كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن».

نائب رئيس الدولة: «نحتفي ونحتفل بالأم والأخت والزوجة والبنت.. بشريكة المسيرة.. بأم الشهداء». Advertisements

ووجّه سموه الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وغرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حساب سموه بموقع «تويتر»:

«في يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف ٢٨ أغسطس من كل عام.. نحتفي ونحتفل بالأم والأخت والزوجة والبنت.. نحتفل بشريكة المسيرة.. نحتفل بأم الشهداء.. نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن.. ونشكر (أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله.. كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن».