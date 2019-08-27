بـNailholics.. بسنت وصديقاتها يقدمن حلولا للعناية بالأظافر

أظافر غير متساوية وأخرى "مكسورة"، ومشوهة نتيجة طلاء غير مناسب وليس له علاقة بالموضة، فضًلا عن انصراف بعض الفتيات عن الاهتمام بأظافرهن من الأساس، كلها أمور دفعت بسنت وائل، لتدشين مجموعة مغلقة بعنوان "Nailholics" لمساعدة الفتيات في العناية بأظافرهن وعلاجهن.

قرابة 40 ألف عضو هم عدد أعضاء الجروب منذ تدشينه في ابريل الماضي، وحتى الآن، ورغم أن العدد كان أكبر من ذلك إلا أن الشابة العشرينية قررت أن تحذف البعض لضمان الأمان لكل فتاة وسيدة يقمن بعرض أظافرهن.

وعن أبرز المشكلات، التي تواجه الفتيات في أظافرهن، قالت الفتاة العشرينية لـ "الوطن"، إنهن لا يعرفن كيفية الاعتناء بأظافرهن بالإضافة لأن كثير منهن يعانون من عادة قضم الأظافر وضعفها، وأنهن يردن طريقة للقضاء على هذا العرض، وكذلك تعد الزوائد الجلدية وفطريات الأظافر من أكثر المشكلات التي تعانيها السيدات.

أما عن أحدث صيحة في ألوان الأظافر والتي تتناسب مع فصل الخريف والشتاء فتقول بسنت، إن الأخضر، الأحمر، الاصفر، البنفسجي، والأزرق هي الألوان التي تتناسب مع هذان الفصلان.

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بداية إنشاء مجموعة مغلقة للعناية بالأظافر بدأت مع بسنت وزميلتها بالجامعة مريم عادل، فهما تشتهران بين زملائهم بأنهما الأكثر اهتماما وعناية بالأظافر ومظهرهن: "أنا ومريم كنا مشتركين بحبنا للعناية بأظافرنا وجربنا صالونات تجميل كتير، وكمان أغلب تقنيات الأظافر الحديثة والتقليدية، وبقى عندنا خبرة فقررنا نعمل الجروب لزيادة التوعية ومساعدة كل بنت وسيدة في الاعتناء بأظافرها ونشاركهم المعلومات اللي اكتسبناها من التجربة والبحث".

التركيز على الأظافر بعينها كان مقصود من قبل بسنت وصديقتها، إذ أنهن يحاولن إرشاد الفتيات إلى الأماكن الجيدة في المناطق القريبة منهن حتى لا يتعاملن مع صالونات التجميل، التي تتسبب بشكل أو بأخر في تلف أظافرهن أو حتى أصابتهن بأمراض نتيجة استخدام أدوات غير صحية :"للأسف بنات كتير ممكن تروح مكان مش كويس أو تعمل حاجة مع بنت مش خبرة او تختار منتج مش مناسب ليها او مش مضمون والنتيجة إنها بتأذي نفسها وشكل ضافرها اللي في بعض الاحيان يؤدى لمشكلة كبيرة زي فطريات الاظافر أو ضعف الأظافر الشديد أو مشاكل جلدية تتعالج في وقت طويل".

وعن المعلومات التي تقدم من خلال Nailholics، فتقول الفتاة العشرينية، إنها تقدم معلومات من خلال خبرتها الشخصية في هذا المجال وأنه في حال وجود ضرر كبير لا يتدخل الجروب بل ينصح بزيارة أقرب طبيب جلدية، وأنه في تلك الحالة الجروب ينصح يقترح أكثر من طبيب في منطقة الفتاة أو السيدة صاحبة الشكوى: "إحنا معانا على الجروب اكتر من دكتورة جلدية، واكتر من دكتورة صيدلانية ومنهم تستفيد البنات".

لم تكن تتوقع "بسنت" أن تلاقي سخرية من بعض الفتيات بل كانت تتوقعها من الذكور الذين جاءوا عكس المتوقع: "الناس شاركتنا آراء وتعليقات جميلة ومبهجة وحماسية جدا".

وتستكمل: "بنات وسيدات كتير كتبولنا إن الجروب ساعدهم يأخذوا بالهم ويهتموا بأناقة أظافرهم دايماً وإنهم يلاقوا حلول لأثر شغل البيت علي أيديهم وأضافرهم وناس كتير شاركونا بتجربتهم في إنهم يبطلوا عادة قضم الأظافر والنتائج كانت مبهرة".