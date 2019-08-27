في قمة السبع.. سيدة فرنسا الأولى ملابسها تخطت 14 ألف جنيه إسترليني

يبدو أن سيدة فرنسا الأولى كانت محط الأنظار خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في العاصمة الفرنسية، فلم يكن وصف الرئيس البرازيلي لها ودفاع زوجها عنها هو الموقف الوحيد الذي ذكر اسمها فيه، بل أن ملابسها التي ارتدتها في القمة كانت محط أنظار العالم.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بريجيت ماكرون، استغلت قمة السبع من أجل الترويج للملابس التي تنتجها إحدى دور تصميم الأزياء الفرنسية، موضحة أن قيمة ملابسها بالقمة تجاوزت 14 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت الصحية البريطانية، أن سيدة فرنسا الأولى أرادت تعزيز اسم بلدها كرائدة في مجال الموضة، حيث ارتدت ملابس مصممة بقيمة تزيد على 14500 جنيه إسترليني خلال القمة.

Advertisements

وبحسب الصحيفة البريطاني، فإن جميع الأزياء التي ارتدتها بريجيت في القمة تعود لدار أزياء "لويس فويتون"، حيث ارتدت جاكيت مصمم خصيصًا لها بقيمة 3000 جنيه إسترليني، وفستانا بيج بقيمة 2450 جنيها إسترلينيا وآخر أحمر اللون بقيمة 2443 جنيها استرلينيا، وبلوزة بيضاء بقيمة 1.190 جنيها استرلينيا، وبنطلون جينز بقيمة 940 جنيها إسترلينيا، إلى جانب فستان يشبه الزي العسكري ويبلغ قيمته 2.470 جنيها إسترلينيا، في حين بلغت أسعار الأحذية التي ارتدتها 1250 جنيهًا إسترلينيا.

وقالت الصحيفة، إن جميع الملابس التي ارتدتها سيدة فرنسا الأولى أشادت بها الصحف العالمية ما زاد الطلب عليها، من جميع دول العالم.