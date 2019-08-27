قال الدكتورة راندا السلاوي، والدة السباحة فريدة عثمان، إنها لم تكن تخطط لتعليم ابنتها السباحة لتأهيلها إلى البطولات ولكن من باب السلامة فقط أثناء السباحة.
وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc"، أن والدها كان رافضا تماما مشاركتها مع أي من الفرق في أي بطولة إلا أنني أقنعته بذلك.
وتابعت: "الفرق الكبيرة كانت تلاقي ناقصهم واحد فتطلب مني يشركوا فريدة معاهم، فتروح وتاخد بطولات، ودا سببلنا سعادة كبيرة جدا".
وأشارت إلى أن سبب رفض والدها لاستمرارها بلعبة السباحة يرجع إلى أنه كان لاعبا لكرة الماء وكان يعرف الصعوبات التي تواجه السباحين والتمرينات التي تستغرق ساعات طويلة مرهقة سواء في الصيف أو الشتاء.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة فريدة عثمان: أبوها رفض احترافها السباحة خوفا عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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