علقت الإعلامية ريهام سعيد، على الحملة، التي دشنتها الإعلامية رضوى الشربيني لمواجهة مرض السمنة.
ونشرت الإعلامية، الأخبار المتداولة عن الحملة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مُعلقة: "طب ما تقولوا كدا من الأول".
رضوى الشربيني تعلن إطلاق حملة لعلاج مرضى السمنة
وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، مُقدمة برنامج "هي وبس" عبر قناة "سي بي سي سفرة"، أكدت أن الحلقات المُقبلة سوف تشهد العديد من المفاجآت من خلال إطلاق المبادرات والمسابقات.
وأوضحت أنها ستطلق مبادرة لمرضى السمنة، خلال حلقة يوم الخميس المُقبلة، مبينة أن البرنامج يتبنى علاج 30 سيدة لمُساعدتهن في اكتساب رشاقتهن من جديد، متابعة: "عاوزاكم تخسوا.. إنتي حلوة لكن لما تخسي هتبقى حلوة أكتر"، لافتة إلى إطلاق مبادرات أخرى، منها العناية بالبشرة والشعر.
ريهام سعيد تعتزل عقب حديثها عن السمنة
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قررت استكمال التحقيق في شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد الأسبوع المقبل، واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي، حتى أعلنت الإعلامية قرارها باعتزال المهنة نهائيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ريهام سعيد على حملة رضوى الشربيني لعلاج مرضى السمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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