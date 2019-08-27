ماكرون يظهر انزعاجه من تنمر رئيس البرازيل على زوجته: "وقح للغاية"

بادر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، إلى الرد على نظيره البرازيلي "جايير بولسونارو"، الذي علق تعليق مسيء تجاه سيدة فرنسا الأولى "بريجيت" حيث سخر من شكلها.

قال ماكرون بحسب موقع "Sky news"، أن البرازيليات على الأرجح يشعرن بالخجل، بعد إساءة رئيسهم اليميني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضيفًا أنه "وقح للغاية".

وتفاعل "بولسونارو" يوم الأحد، مع تدوينة تقارن بين زوجة الرئيس الفرنسي، 66 عام، وسيدة البرازيل الأولى و37 عام، وكتب أحدهم على المنصة: "لهذا السبب، يبدو ماكرون ناقمًا على الرئيس البرازيلي".

ونمّت التدوينة عن أن ماكرون أثار ضجة بشأن حرائق الأمازون لأنه يغار من الرئيس البرازيلي ذي الزوجة الجميلة، وراق هذا الكلام لـ"بولسونارو" فكتب معلقا "لا تذلوا الرجل ها ها".

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وتعرض تعليق "بولسونارو" لانتقادات كثيرة، حيث استنكر الكثيرون أن يقوم رئيس دولة بالتنمر على زوجة رئيس دولة أخرى، يفترض أنها دولة صديقة لدولته.

وذكر "ماكرون" يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز، جنوبي فرنسا، أن ما صدر عن "بولسونارو" تقليل كبير من الاحترام.

وأكد الرئيس الفرنسي تقديره واحترامه الكبيرين للبرازيل، وأضاف أن ما حصل أمر محزن للبرازيليين في المقام الأول، كما أضاف ماكرون أنه يأمل أن يحظى البرازيليون برئيس يكون أهلًا لتولّى المنصب.

وفي وقتٍ سابق، اتهم "بولسونارو" نظيره "ماكرون"، بأنه يضمر نوايا استعمارية، بعد دعوة الرئيس الفرنسي إلى بذل جهود دولية لحماية غابات الأمازون التي تشهد حرائق متزايدة بشكل مرعب غير مسبوق.