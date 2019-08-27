"هوت شورت" يضع زينة في مرمى الهجوم من جديد.. وترد: "أنا عندي شخصية"

عادت الفنانة زينة، لنشر إطلالتها الأخيرة بالساحل، عبر حسابها الشخصي على موقع "الإنستجرام"، والتي بدت فيها بإطلالة أنثوية مميزة، حيث ارتدت "هوت شورت" جينز مع بلوزة بيضاء، وحذاء بنفس اللون.

كما اعتمدت الفنانة على الشعر الغجري، والمكياج الخفيف، وأقراط باللون الفيروزي، مُعلقة: "الحياة مليئة بالناس الطيبيين، إذا فشلت في إيجاد احد منهم، فكن أنت أحدهم".

وعلى الرغم من تحقيق الصورة نحو 26 ألف تسجيل إعجاب، وإشادة العديد بقوام زينة وإطلالتها، عاد بعض المتابعين ينتقدون الفنانة لإطلالتها، وملابسها التي وصفوها بالجريئة، الأمر الذي دفع الفنانة للرد عليها.

تقول إحدى المتابعات متسائلة: "مش قلنا غيري هيك لبس يازنزون وقلتي حاضر"، لترد الفنانة: "طب ما أنا أتصورت خلاص الصور الجديدة بقي".

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الرد الذي نال إعجاب البعض واصفين الفنانة بالدبلوماسية، في حين انتقدها آخرون، فقال أحد المعلقين: "واحدة مريضة رسمي بتفرض على زنزونة تلبس ايه وايه اللي ماتلبسو؟!! الغريب في الموضوع إنه الفنانة فاجأتني إنها مالها شخصية وبتسمع كلامها لدرجة إني حسيت انه هالبنت أم زينه وزينه الطفلة الصغيرة اللي مابتعرف مصلحتها وكلمه بتوديها وكلمة تجيبها؟".

التعليق الذي دفع زينة للدفاع عن نفسها، قائلة: "علشان بتحبني وقصدها خير، أنا عندي شخصية ممكن أحكم العالم بيها بس قدام اللي بيحبني بجد بحاول أسمع".

لم تكن تلك المرة هي الأولى التي تتعرض فيها "زينة" للانتقاد بسبب ملابسها، وتقرر الرد على متابعيها.

فمؤخرًا انتقد البعض تلك الإطلالة، حيث علق أحد المتابعون قائلًا: "الله يقويك بس ياريت الصور تكون أكثر حشمة"، لتجيب الفنانة: "حاضر".

وتعد زينة واحدة من الفنانات اللاتي يفضلن الرد على متابعيهن عبر منصات "السوشيال ميديا" للتعليق عن إطلالتهن أو حياتهن الشخصية.