"دكان زمان".. مشروع لتطوير مقتنيات الماضي بطابع أفريقي ومصري: "طريق العالمية"

"دفاتر وأقراط وأكواب وأحذية جلدية"، مقتنيات بسيطة تستخدمها الفنانة التشكيلية إيمان قطب، صاحبة الـ32عامًا، في تنفيذ تصميماتها البسيطة المستوحاة من التراث الإفريقي والمصري، لدعم مشروعها"دكان زمان"، لتغيير فكرة الأشخاص عن صعوبة إقتناء الأعمال الفنية مثلما كان في الماضي.

"برسم على أي حاجة تطولها إيديا"، بهذه العبارة بدأت الفنانة التشكيلية إيمان، حديثها عن مشروعها لـ"هُن"، وقالت:" كنت بعمل لوحات فنية وأشارك بها داخل المعارض، كنوع من إبراز الفن وليس للتربح من خلاله".

"القارة الأفريقية أكثر القارات إلهامًا عن غيرها من القارات الآخرى"، عبارة أوضحت من خلالها إيمان اعتزازها بالطابع الإفريقي، والذي كان مصدرًا استوحت منه تصميماتها الفنية، وبخاصةً التراث المصري، وقالت: "بعد دراسات كتيرة قدرت أتوصل للشخصيات الخاصة بيا، والتي كانت من خلال التراث سواء الإفريقي أو المصري المتمثل في الطابع الفلاحي أو الصعيدي الذي تتميز به محافظات مصر".

انتهجت إيمان مسارًا خاصًا بها وهو ما جعلها تنفرد وسط الآخرين القائم على الدراسة والتجربة، وقالت:"بحب أجرب خامات جديدة وطرق جديدة، قعدت أدرس الفن أكثر من 10 أعوام، حتى توصلت لشخصية معينة في البورترية، والتي قمت بتشكيلها على جميع الأصعده والمستويات."

تستغرق إيمان وقتًا ومجهودًا كبيرًا حتى تنتهي من إعداد منتجاتها والتي قد تصل لـ8 ساعات، وذكرت:" بقعد في القطعة وقت كبير، وخاصةً في الماجات لأن ألوانها من البورسلين ودي بتكون شفافة وبتتطلب شغل علشان تظهر بشكل قاتم، والتي قد تصل ليومين، وهناك مرحلة تسمى توزيع الألوان وهى عبارة عن تحديد طبقات الألوان ثم البدء في الرسم لإظهار ملامح وشكل الشخصية."

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واجهت إيمان صعوبات بالغة في إظهار مشروعها للنور نظرًا لتفاوت أسعار الخامات المتغيرة بالإضافة لندرتها حيث تعتمد على الأنواع الفرنسية، والتي يصعب توافرها في مصر لذا تحاول الحصول عليها من فرنسا.

"مش بحاول ألجأ للطباعة، كله شغل يدوي"، حاولت إيمان الانفراد بطبيعة تميز منتجاتها إذ أنها تبعد عن الطباعة التي ربما توفر لها الوقت والجهد، وقالت: "هكون مختلفة عن غيري إزاي لو استخدمت آلات الطباعة، الناس بتميل للشغل اليدوي اللي مبقاش موجود غير بشكل ضئيل، مكنتش حابة أكرر أو أقلد الموجود والمشاهير عبر الإنترنت، بدرس كل شخصية والتراث الخاص بها سواء فيما يخص التراث أو حلى ما، بدرسها كويس عن طريق التغذية البصرية، وحاليًا بشتغل على القبائل الغجرية وبجمع معلومات عنها وكذلك الألوان الخاصة بها".

تطمح إيمان بامتلاك مكان خاص بها لعرض أعمالها الفنية، ويكون ملحقا بمرسم تنفذ فيه تصاميمها وتعلم فيه الفنون، كما تطمح أيضًا بالمشاركة في معارض دولية وعالمية.