لتأهيل الشباب.. "بلان إنترناشيونال" توقع بروتوكولا مع اتحاد الجمعيات الأهلية

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في إطار تأهيل الشباب لسوق العمل، وقعت هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت"، المعنية بحقوق الطفل، بروتوكولًا مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، بهدف تنسيق الجهود لتمكين الشباب إقتصاديًا من خلال بناء قدراتهم على المهارات والمعارف والمجالات المطلوبة في سوق العمل.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ومديري العموم بالتضامن وعدد من الشباب الذين تم بناء قدراتهم في لإطار مشروع"تمكين المرحلة الثانية"، وممثلين عن الهيئة.
وتضمنت فعاليات مراسم توقيع البرتوكول افتتاح مركز جديد لتعليم الكمبيوتر يستهدف لشباب المتدربين من خلال مشروع تمكين المرحلة الثانية، والذي يستهدف تمكين الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 (70% من الإناث).
ويسعى المشروع إلى تمكين الشباب اقتصاديا من خلال توفير عدد من الدورات التدريبية حول المهارات الحياتية والنوع الاجتماعي والحرف المطلوبة في سوق العمل.
"بلان إنترناشيونال"، هي هيئة دولية مستقلة معنية بحقوق الطفل، ومساعدة المهمشين والمعرضين للخطر على الخروج من دائرة الفقر، من خلال تحقيق التعاون مع أفراد ملتزمين بالعمل التنموي وابتكار أفكار إبداعية، لتحقيق تغيرات إيجابية جذرية ومستدامة في حياة الأطفال والشباب، ومساعدة الفتيات الشباب في شتى أرجاء العالم لإكتساب مهارات ومعارف الثقة التي يحتاجونها لمعرفة حقوقهم والمطالبة بها، وتحرير أنفسهم من براثن الفقرولكي ينعموا بحياة إيجابية وينعمون بالإزدهار.
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