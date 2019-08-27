فريدة عثمان تكشف سر استمرارها في السباحة بعد الانتقال لأمريكا

أكدت بطلة السباحة فريدة عثمان، حرصها الدائم على تحقيق أعلى المستويات والأرقام في السباحة، قائلة: "كنت كل ما أدخل بطولة كنت بحلم بأعلى مستوى، وكنت عاوزة دايما أحقق حاجة كويسة".

وأشارت فريدة، خلال استضافتها مع الإعلاميات جاسمين طه زكي وسالي شاهين، في برنامج "السفيرة عزيزة" المعروض على فضائية dmc، إلى أنها اعتمدت على نفسها بشكل أساسي عندما انتقلت للمرحلة الجامعية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث مكان دراستها وتدريبها الرياضي.

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واستكملت فريدة، قائلة: "وأنا بعيد عن أهلي بقيت بعمل كل حاجة لوحدي، من الطبخ والغسيل، بس كنت باخد منهم الدعم برضو، وكان معايا واحدة إسبانية كنت بحس معاها نفس الإحساس والشعور بالوصول لهدف معين، خصوصا إنها كانت بتعيش نفس ظروفي تقريبا، وكانت برضو بعيد عن أهلها وعاوزة تحقق أرقام في السباحة، ومشينا نفس المشوار، ولولاها مكنتش هعرف أكمل هناك".

وحققت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان، إنجازًا جديدًا وحصلت على ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب، في سباق 100 متر، وفي زمن قدره 58.79 ثانية فقط، بالإضافة لتحقيقها ذهبيتها الأولى في سباق 50 متر فراشة.