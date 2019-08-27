فريدة عثمان تكشف مواصفات فارس أحلامها: دمه خفيف وأوبن مايند

قالت بطلة السباحة فريدة عثمان، إنها دائما ما تسعى لتحقيق أعلى الأرقام، لترفع شأن بلدها عاليا، وتسعد قلوب المصريين.

وقالت فريدة، خلال استضافتها مع الإعلاميات جاسمين طه زكي وسالي شاهين، في برنامج "السفيرة عزيزة" المعروض على فضائية dmc، "مابحبش أحط أي ضغط عليا وأنا بتمرن، وبفكر نفسي دايما إني بعوم لنفسي وعشان أبسط المصريين".

وعن فارس أحلامها، كشفت فريدة عثمان أنها تحلم كأي فتاة بشخص لديه الصفات التي تحبها، قائلة: "بحبه يكون محترم، وبحب اللي بيضحكني، يعني يكون دمه خفيف، ومتفتح أوبن مايند".

حققت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان، إنجازًا جديدًا وحصلت على ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب، في سباق 100 متر، وفي زمن قدره 58.79 ثانية فقط، بالإضافة لتحقيقها ذهبيتها الأولى في سباق 50 متر فراشة.