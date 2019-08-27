خالد الجندي يُحذر الزوج: "لو قلت نقطة ضعفك لمراتك مش هترحمك"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القيم الحياتية المستفادة من سورة يوسف هو عدم قيام الإنسان بذكر نقطة ضعفه أمام أي شخص، حتى أقرب الناس إليه وهم أولاده أو زوجته، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC ".

وأضاف الجندي: "سيدنا يعقوب قال لأبنائه عن نقطة ضعفه وهى حبه ليوسف وخوفه من أن يأكله الذئب، ففعلوا هذا بأخيهم بعد ما أفصح لهم نقطة ضعفه"، مستطردًا: "والله العظيم محدش هيرحمك سواء ابنك أو أخوك أو زوجتك، هييجي وقت خلاف أو مشكلة ويستغل ذلك ضدك، عشان كده معندناش حاجة اسمها اعتراف في الإسلام، أسرارك وماضيك أحفظهم لنفسك".

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من ناحية أخرى، وجه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نصيحة إلى العلماء والشيوخ قائلا: "لا تبدأوا بالاستثناءات في الفتاوى، فعلى سبيل المثال، لو سأل أحد عن حكم شرب الخمر، فلا يجب الرد بأنه يجوز في بعض الحالات، بل يجب التأكيد في البداية على أن شرب الخمر من الكبائر ويدخل النار، ثم الإشارة بعد ذلك إلى وجود استثناءات".

وتابع: "عندما نبدأ بالاستثناءات في الفتاوى فلن يرى الناس غيرها، ولا بد أن نكون أمناء مع الناس"