جلسة تصوير عارضة أزياء على سطح جامع ببغداد تثير استياء متابعيها

نشرت جيهان هاشم خبيرة التجميل والعارضة العراقية، صورا لها وهي تقف بجوار قباب جامع النداء ببغداد، وهي في كامل أناقتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحسب ما ورد في "بي بي سي".

وارتدت جيهان خلال جلسة التصوير، أزياء فضفاضة، ووضعت على شعرها إيشارب ملون، وكشفت عن جزء من شعرها، فيما وضعت مكياجا ثقيلا وهو ما اعتبره كثيرون انتهاكا لقدسية دور العبادة.

وعبَّر كثيرون من المتابعين بها عن استيائهم من تصرفها، وأطلقوا هاشتاج ضدها، ليصبح الترند الأبرز على صفحات وحسابات المدونين العراقيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "#جيهان_هاشم".

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واتسعت رقعة الانتقادات التي طالت جيهان لتصل إلى الجهات الدينية، إذ أعرب ديوان الوقف السني في العراق عن غضبه مما قامت به.

وأكد الديوان أنه سيرفع دعوى قضائية ضد العارضة، مشيرا إلى أن المساجد أماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض.

بمقابل ذلك، دافع نشطاء عنها وأشاروا إلى أن الأمر طبيعي ولا يستحق كل هذه الضجة.