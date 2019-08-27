الامارات | مجهولون يضرمون النار في الأموات في تونس

شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يضرمون النار في الأموات في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في جريمة فظيعة هزت التونسيين، أقدم مجهولون الإثنين 26 أغسطس 2019على إحراق مقبرة في ولاية " المهدية" التونسية. وبحسب المعطيات الأولية يبدو أن منحرفين كانوا بصدد تنظيم جلسة سكر "خاصة جدا" في المقبرة.

كما أفادت مصادر مطلعة أخرى أن بعضهم ألقى بسيجارة مشتعلة أدت إلى اندلاع حريق في النباتات المحيطة بالقبور، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من القبور من الخارج. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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