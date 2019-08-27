حقيقة شراء سعودي طائرتي إيرباص لابنه في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

"سعودي يشتري طائرتي إيرباص هدية لابنه في عيد ميلاده".. انتشر هذا الخبر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله بالخطأ الآلاف بسبب غرابة الهدية، وثمنها الباهظ.

البداية على السوشيال ميديا كانت من عند Ahmed Naguib، الذي كتب على حسابه الشخصي؛ قائلًا: "رجل أعمال خليجي من كام يوم اكتشف إنه اشترى طيارتين إيرباصA350-1000 (اللي هي بتشتريها شركات الطيران) بالغلط".

وأضاف كاتب البوست: "الحكاية اللي المواقع المهتمة بأخبار الطيران عمالة تتكلم عليها من يومين إن الراجل كان عايز يفاجئ ابنه في عيد ميلاده فدخل يجيبله طيارة لعبة بس يبدو إن الإنجليزي بتاعه بعافية شوية فا مفهمش إنهم طيارتين بجد"، على حد قوله.

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والقصة التي انتشرت كالفيروس، لرجل سعودي يشترى طائرتي إيرباص مقابل 329 مليون يورو غير صحيحة، إذ ظهرت لأول مرة على الموقع الإلكتروني الساخر Thin Air Today ثم التقاطها موقعًا إليكترونيا آخر، وقال إن الرجل أهداها لاحقا لابنه كهدية عيد ميلاد.

وذكرت القصة بسخرية أن الرجل أتم عملية الشراء عبر الإنترنت بواسطة هاتفه المحمول، ومن خلال بحث سريع عبر الإنترنت، فإن الموقع المذكور لا يكتب فعليًا سوى قصص ساخرة حول الأحداث الجارية في عالم الطيران. وتجد على الموقع لديهم قصص متعددة على المطارات والشركات المصنعة وشركات الطيران.

وتعتبر هذه القصة المنسوجة من وحي الخيال محدثة من قصة أخرى منشورة في 27 أغسطس 2019 لرجل من المملكة العربية السعودية أنفق 2600 كرور روبية في شراء طائرتين من طراز Airbus لابنه، بحسب موقع Times Now.