حافظي على البشرة الجافة بهذه الخلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:43 مساءً - بشرتكِ الجافة عادةً ما تكون حساسة للغاية، تتأثر بسهولة بعوامل الجو المختلفة، وسرعات ما تتعرض للتشققات، وتفتقد إلى ملمسها الناعم، لهذا ننصحكِ دائمًا باعتماد الوصفات الصحية التي تساعدكِ في الحفاظ على بشرتكِ الجافة.

وإليكِ أفضل 3 خلطات للبشرة الجافة لتصبح ناعمة ونضرة وذات ملمس صحي.



ماسكات زبدة الشيا للعناية بالبشرة

خليط زبدة الشيا والعسل والزبادي

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- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة عسل أبيض خام

- ملعقة صغيرة زبادي





اُخلطي زبدة الشيا مع العسل والزبادي، واتركيه على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة، حتى تمتصّه البشرة.

اُشطفي وجهكِ بالماء، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا للبشرة الجافة، للحصول على ترطيب دائم لنضارة الجلد.



خليط الأفوكادو وزيت اللوز الحلو وزيت جنين القمح

جربي خليط الأفوكادو وزيت اللوز الحلو وزيت جنين القمح



- ملعقة كبيرة أفوكادو مهروس

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة زيت جنين القمح



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على وجهِك.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، لتحصلي على بشرة ناعمة ونضرة.



ماسك الصبار والعسل

ماسك الصبار والعسل



- ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- ملعقة صغيرة عسل خام

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اُخلطي الصبار مع العسل وزيت الزيتون، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

يفضل أن تعتمدي الماسك مرة على الأقل أسبوعيًّا، إذ يساعدكِ الصبار على تجديد خلايا البشرة، بينما العسل يمنحكِ ملمسًا ناعمًا للجلد، أما زيت الزيتون فهو يعوّض أيّ جفاف موجود ببشرتِك.

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