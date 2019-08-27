تسريحات للشعر الطويل بأسلوب رؤى الصبان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:43 مساءً - إن كنت ترغبين بإطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال، سنقدم لك في ما يلي تسريحات سهرات للشعر الطويل بأسلوب رؤى الصبان، التي أصبحت مصدر إلهام لكثيرات من الفتيات في العالم العربي، فاعتمدي منها ما يعجبك.



تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع

إنها تسريحة رائجة جداً وملائمة للسهرات، فهي ستسلط الضوء على ملامح وجهك وتبرزها بطريقة مفعمة بالأنوثة. بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر نصف المرفوع بأسلوب رؤى الصبان، بحيث تعتمدين الغرة المشدودة الى الأعلى، وتتركين باقي الشعر منسدلاً بأسلوب الويفي على الظهر والكتفين.



تسريحة الشعر المنسدل بتموجات ناعمة

تسريحة الشعر المنسدل بتموجات ناعمة



هذه التسريحة ناعمة جداً وأنيقة، وملائمة لأجواء السهرات. اعتمديها بأسلوب رؤى الصبان، بحيث تتركين شعرك منسدلاً على الأكتاف بتموجات عريضة مع الفرق الوسطي. وأبرز ما يميز هذه التسريحة أنها ناعمة وراقية في الوقت نفسه، وتبرز جمال شعرك، لا سيما إذا كان طويلاً وكثيفاً. كما أنه بإمكانك اعتماد الغرة النصفية المثبتة على جانبي الوجه كما فعلت رؤى الصبان في إحدى إطلالاتها.

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تسريحة ذيل السمكة الجانبية

تسريحة ذيل السمكة الجانبية



إنها تسريحة في غاية الجمال والأنوثة، وتلائمك في مختلف السهرات. فإن كنت من محبات تسريحة ذيل السمكة الجانبية، فلا تترددي باعتمادها على طريقة رؤى الصبان مع الغرة الجانبية المصففة بطريقة عفوية بعيداً عن المبالغة.



تسريحة الشعر المموج مع الضفائر الأفريقية

تسريحة الشعر المموج مع الضفائر الأفريقية



تسريحة الضفائر الأفريقية رائجة جداً خلال السهرات، لكن رؤى الصبان اعتمدتها على طريقتها، حيث تركت خصلات شعرها المتموجة منسدلة على الأكتاف والظهر، لكنها أضافت الى تسريحتها لمسة مميزة، من خلال تسريح الغرة على طريقة الضفائر الأفريقية المشدودة الى الخلف. لذلك، أضفي على إطلالة لمسة مميزة من خلال اعتماد هذه التسريحة على طريقة رؤى الصبان.



تسريحة الريترو

تسريحة الريترو



تعود تسريحة الريترو الى فترة الخمسينات، حيث كانت تعتمدها النجمات كثيراً في ذلك الزمن، فاعتمديها للسهرات على طريقة رؤى الصبان، مع فرق جانبي، فهذه التسريحة تبرز جمال وجهك وشعرك الطويل في آن معاً. كما أن التسريحة أنيقة جداً وملائمة لمختلف السهرات، فلا تتردي في تجربتها.

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