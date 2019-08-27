ماسك للوجه ليلي يحفز بشرتكِ على تجديد الخلايا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:43 مساءً - من أفضل الطرق التي يمكنكِ بها الاعتناء ببشرتِك، هو الحفاظ على روتين العناية بها ليلًا، فالبشرة تجدد خلاياها دائمًا أثناء النوم، ويستطيع الجسم إفراز الهرمونات التي تساعدكِ على تجديد خلايا بشرتِك.



لهذا فالماسكات الليلية، تُعتبر غاية في الأهمية، ويمكنكِ تجربتها بشكل أسبوعي، لبشرة نضرة وشبابية دائمًا.



ماسك الخميرة لشد البشرة

ماسك الخميرة لشد البشرة



- مكعب من الخميرة الطبيعية

- ملعقة صغيرة ماء دافىء

- ماء ورد



اُخلطي الماء مع الخميرة، ووزعيه على بشرتكِ والرقبة.

اُتركي الخليط حتى يجف وستشعرين بعدها بالشد في الوجه.

اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافىء ثم الفاتر.

اِمسحي وجهكِ بماء الورد لترطيب مضاعف.



ماسك الزبادي وزيت الزيتون لمعالجة الجفاف

ماسك الزبادي وزيت الزيتون لمعالجة الجفاف



- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي الزبادي مع زيت الزيتون، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

هذا الخليط مناسب للبشرة التي تعاني الجفاف والحساسية الشديدة.



ماسك العسل وزيت اللوز

ماسك العسل وزيت اللوز



- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة جوز هند



اخلطي العسل مع جوز الهند ووزعيه على بشرتِك.

اُتركي الخليط لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

اِعتمدي هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا، كترطيب فعال لبشرتِك.



نصائح عند اعتماد الماسك الليلي

نصائح عند اعتماد الماسك الليلي



- يفضل أن تعتمدي على الماسك بعد غسل وجهكِ جيدًا بالماء والغسول الخاص بكِ.

- بعد تطبيق الماسك، جربي وضع أيّ مسحة قطنية من ماء الورد، أو الثلح لغلق المسام.

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