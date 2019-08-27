نصائح لتعزيز نمو الأظافر بعد الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:43 مساءً - بعد انقضاء فصل الصيف، تصبح الحاجة إلى العناية بالأظافر وتعزيز نموّها أمراً لا مفرّ منه، خاصة بعد تعرّضها من دون انقطاع للمناكير والأسيتون بتركيبتهما القاسية وإلى التغيّرات المناخية بين هواء هذا الفصل الساخن وبرودة المكيّفات الهوائية... وغيرها من العوامل التي تؤثر سلباً في صحّة الأظافر ومرونتها وبالتالي تجعل نموّها بطيئاً.
نصائح للعناية بالأظافر
تجنّبي استخدام مزيل المناكير الغنيّ بالأسيتون واستخدمي بدلاً منه، مستحضرات غنيّة بالزيوت الطبيعية لتكون ناعمة على الأظافر وتغذيها بشكل جيّد.
انقعي أظافرك بين الحين والآخر بمزيج من الزيوت الطبيعية كزيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي... لتقويتها وحمايتها من التقصّف والتكسّر، وهذه الخطوة تساعد في تعزيز نمو الأظافر بشكل أسرع.
تماماً كالبشرة، تحتاج الأظافر إلى التقشير لإزالة الرواسب والسموم عنها. بإمكانك شراء مستحضر تقشير أظافر من العلامات التجارية التي تقدّم هذا النوع من المستحضرات، كما بإمكانك تحضير المزيج في المنزل.
رطّبي أظافرك باستخدام كريم ترطيب اليدين، بهدف التخلّص من الجلود القاسية التي تحيط بها وتؤثر في مظهرها ونموّها.
تجنّبي استخدام المناكير ذات التركيبة القاسية واستخدمي تركيبات غنيّة بالزيوت والمواد الطبيعية. واحرصي على استخدام مناكير أساس قبل تطبيق اللون لـ حماية الأظافر من الاصفرار.
تناولي المأكولات الغنيّة بالفيتامينات التي تساعد في تعزيز صحّة الأظافر ونضارتها، كالخضار والفاكهة والبقوليات التي تحتوي على مكوّنات طبعيية تعزّز صحّة الأظافر وتغذيها من الأعماق.
مستحضرات عناية بالأظافر
1-Sally Hansen Nail Rehab
تساعد تركيبة الياسمين والفيتامين E في هذا المستحضر في تقوية أظافرك وحمايتها. يملأ على الفور التعرّجات ويخفي العيوب.
2- Butter London Horse Power Nail Rescue Basecoat
بتركيبة الزبدة الغنيّة بخلاصة ذيل الحصان والبيوتين والفيتامين B والكالسيوم، يساعد هذا المستحضر في معالجة الأظافر التالفة وحمايتها من الكسر والتقصّف.
3- Nails Inc. Superfood Nail and Cuticle Repair Oil
يحتوي هذا المستحضر على مزيج مثالي من زيت اللوز الحلو وزيت أرغان وزيت الورد. دلّكي أظافرك بلطف باستخدام هذا الزيت، مرتين أسبوعيًا للحصول على العناية الكافية لأظافرك.
4- Deborah Lippmann Cuticle Oil
غني بزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند والفيتامين E، يساعد في ترطيب الأظافر وتغذيتها من الأعماق حتى تنمو بشكل صحيّ.
5- ISDIN SI-Nails
يحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يعزز ترطيب البشرة، وعلى مكوّنات أخرى تساعد في نموّ الأظافر بشكل سريع وتمنع تكسّرها.
6- Olive&Cuticle Serum
يعيد إحياء البشرة جافة وينعشها على الفور بفضل مكوّناتها الغنيّة بزهر الصبّار الذي يمنح الأظافر لمسة ناعمة ولمعاناً واضحاً.
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