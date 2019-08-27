زيت الزيتون فوائد من ذهب لشعرك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:43 مساءً - زيت الزيتون يُصنّف واحدا من أكثر الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر، وله تاريخ طويل في الحفاظ على صحة الشعر وجماله، كما خصائصه العالية في الترطيب، وعلاج تساقط الشعر، والمميز به أيضا أنه مناسب لكل أنواع الشعر.



ما هي فوائد زيت الزيتون للشعر؟

فوائد زيت الزيتون للشعر



- يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الأمينية والتي تعمل على تغذية الشعر من الجذور، وبالتالي تحفزه على النمو.



- يحتوي زيت الزيتون على الفيتامينات والكالسيوم، والتي تمنع تساقط الشعر.



- يمنع زيت الزيتون مشاكل الشيب المبكر الذي تعاني منه الصبايا.



- يمنح الشعر اللمعان ويجعله يبدو بمظهر صحي كما ترغبين.



- يساعد على التخلص من مشاكل قشرة الشعر، والتي تفسد المظهر الجمالي لشعرك.



استخدام زيت الزيتون على الشعر

استخدام زيت الزيتون على الشعر



- لكي تستفيدي من فوائد زيت الزيتون المختلفة، من الممكن أن تعتمديه هو فقط على شعرك، بكمية تناسب كثافة وطول شعرك، وتتركيه على الشعر طوال الليل، وتشطفيه في اليوم التالي.



- أو من الممكن أن تعتمدي زيت الزيتون مع الفيتامينات المختلفة مثل كبسولات فيتامين E ، أو فيتامين C، لكي تحصلي على استفادة مضاعفة لشعرك.



- اختاري زيت الزيتون مع زيوت طبيعية أخرى تقوي الشعر، مثل زيت الخروع، بان تعتمدي ملعقة صغيرة منه، على 5 ملاعق من زيت الزيتون، وتتركيه على الشعر لمدة ساعة، ومن ثم تشطفينه بالماء.

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