صاحبة ذهبية الألعاب الإفريقية: بحب لقب "الملكة فريدة".. وأصعب فترات ليا كانت في الشتا

قالت بطلة السباحة فريدة عثمان، إن أكثر الألقاب قربا لقلبها هو"الملكة فريدة"، مشيرة إلى دور والدتها في استمرارها في ممارسة السباحة، حيث كانت تشجعها بشكل مستمر خلال فترات تدريبها طيلة سنوات عمرها.

وأضافت فريدة، خلال استضافتها مع الإعلاميات جاسمين طه زكي وسالي شاهين، في برنامج "السفيرة عزيزة" المعروض على فضائية dmc، أن أصعب فترات تدريبها كانت في فصل الشتاء، وذلك بسبب برودة الطقس، قائلة: "السباحة لعبة صعبة أوي خصوصًا في الشتاء، كانت صعبة في الأول أوي عليا بس ماما كانت دايمًا بتشجعني".

واستكملت فريدة، "وقت المدرسة كان صعب أوي، لأن كل أصحابي كانوا بيخرجوا، إنما أنا كان عندي تمرين، وكان ليا واحدة صاحبتي ملهاش ف السباحة فكانت بتستغرب إني بروح التمرين كل يوم".

حققت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان، إنجازًا جديدًا وحصلت على ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب، في سباق 100 متر، وفي زمن قدره 58.79 ثانية فقط، بالإضافة لتحقيقها ذهبيتها الأولى في سباق 50 متر فراشة.