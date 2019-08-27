فيديو.. تفاصيل جديدة في قصة حب مها أبوعوف وعمر خورشيد: "الحياة قاسية"

حلّت الفنانة مها أبوعوف ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، مع الإعلامية إنجي علي، وتحدّثت عن قصة حبها والجيتاريست عمر خورشيد.

بدأت مها بالحديث عن بدايات معرفتها به، ورفض شقيقها عزت أبوعوف الزيجة في البداية، بسبب فارق السن بينهما": "كان قمر من جميع النواحي، راجل ودمه خفيف وبيحب الحياة جدا".

وأضافت الفنانة: "عزت انهار لفرق السن بس قلت أنا بحبه، ومكانش راضي لحد ما عمر كلمه وكلم أبويا"، وأوضحت أنّهما ارتبطا عاطفيا قبل الزواج ولم يعرف أحد بعلاقتهما.

وتطرقت أبوعوف للحديث عن حادث وفاته الغامض: "كان جايلي عشان يتعشى، وأنا عرفت الخبر متأخر، كلمت المكان اللي كان فيه قالولي مشي، وبعدين كلموني قالولي عربيته عملت حادثة عند أول طريق الهرم".

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وأضافت: "وصلنا على المستشفى خرجونا برا وهو كان اتوفى، وبعدين قالولي إنّه متكسر ومتبهدل، أنا ساعتها كنت حامل ورحت مستشفى العجوزة"، وتابعت: "بطلت خروج وشغل حوالي سنتين ونص، عزت خدني بالعافية لتونس عشان نشتغل هناك، وكان ساعتها عمر صغير جدا عنده 38 سنة".

وأتمّت: "الحياة قاسية جدا، لكن لازم انتي بتكلمي وانتي بتفتكري الحاجات الحلوة، زي النكت وطريقته، مش بالحزن عشان الحزن مش هيرجع حد لكن هيتعبك ويعييكي".