الكشكول السلك يبدأ من 20 جنيها والشنطة 600.. أسعار الأدوات المدرسية بـ"الفجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

من إن يدخل سبتمبر من كل عام، تعلن غالبية البيوت المصرية حالة الطوارئ، وتبدأ رحلة البحث عن المستلزمات المدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام وألوان وشنط مدرسية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وفي جولة ميدانية لـ"الخليج 365"، بمنطقة الفجالة الحيوية بوسط البلد، رصدنا أسعار المستلزمات المدرسية بمختلف المتاجر، والتي قلّت نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، وهو ما زاد من نسبة الإقبال، وفقًا لتجار.

أسعار الكشاكيل والكراسات:

- كراسة 60 ورقة مقاس صغير، بسعر جنيه ونصف.

- كراسة 60 ورقة مقاس كبير، بسعر جنيهان.

- كراسة الرسم بـ5 جنيهات

- كشكول سلك صغير 60 ورقة بـ20 جنيهًا.

- كشكول سلك وسط 200 ورقة بـ35 جنيهًا.

- كشكول سلك 350 ورقة بـ40 جنيهًا.

- كشكول منظم بالجدول والمواد لطلبة الجامعات بـ60 جنيهًا.

الأقلام:

- قلم رصاص يبدأ سعره من جنيه ونصف.

- قلم جاف يبدأ سعره من جنيه ونصف.

- 12 قلم ألوان خشب صغيرة تبدأ سعرها من 7 جنيهات، والكبيرة بـ15 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب الخامة.

- 12 قلم ألوان مائية تبدأ سعرها من 30 إلى 40.

- 12 قلم ألوان فلوماستر من 15 إلى 20 جنيها.

الجلادات والمقالم:

- 12 قطعة جلّاد صغير للكراسات بـ8 جنيهات.

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- 12 قطعة جلاد كبير للكراسات بـ10 جنيهات.

- 12 قطعة استيكر للجلاد منقوش بالرسومات، بـ5 جنيهات.

- 12 قطعة استيكر للجلاد سادة، بـ7 جنيهات.

- المقلمة القماش، من 10 إلى 15 جنيها.

- المقلمة البلاستيك ذات أشكال من 20 إلى 30، حسب المقاس واللون والأشكال.

الحقائب المدرسية:

- شنطة صغيرة للحضانة بسعر 57 جنيها.

- شنطة بناتي ابتدائي عليها منقوشات باربي، يبدأ سعرها من 230 جنيها.

- شنطة ولادي ابتدائي مرسوم عليها عربيات، تبدأ من 230 جنيها.

- حقيبة بناتي المرحلة الإعدادية تبدأ من 580.

- أولادي المرحلة الإعدادية من 480.

- شنطة من الخامة الجبردين السادة، يبدأ سعرها من 354 جنيها.

وعند شراء الحقيبة المدرسية يجب الأخذ في الاعتبار ألا تكون مكان غير مُعتمد أو مجهول المصدر، لأن حقائب هذه الأماكن عادة ما تكون مصنوعة من مادة الـ Polyvinyl chloride، وهو مادة توضع على البلاستك كي يكون مرنًا، وعن ملامستها تصيب الطفل بالحساسية أو التهاب في الغدد الصماء، وقد يصل الأمر إلى الاصابة بالسكري، وفق ما نصح الدكتور أسامة مندور أخصائي التغذية العلاجية في تصريح تليفزيوني سابق.

- الزمزميات:

- تبدأ سعر الزمزميات من 20 جنيهًا في الأسواق الشعبية، لكن احذر أن تكون مصنوعة من مواد معاد تدويرها من مخلفات القمامة ومعالجتها بمواد كيمائية سامة وضارة بالصحة.

وتبدأ أسعار الزمزميات الصحية من 120 جنيهًا، ويمكنك معرفتها، إذ كان أسفلها مدون عليها رقم ثلاثة فهي غير أمنة بالمرة، ويفضل شراء الزمزميات التي بها رقم 5 أو حرف الـV باللاتيني، وذلك طبقاً للمعاير الدولية.

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