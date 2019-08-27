هذه الأطعمة خطر على صحة طفلك.. إليك البدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

النظام الغذائي لطفلك يؤثر على نموه البدني والعقلي، وتسعى الأمهات جاهدة في تقدم الأطعمة الصحية التي تساعد على ذلك، تجنبًا للوجبات السريعة التي يفضلونها، لكن هل عرفتي ما أفضل الأطعمة البديلة الصحية لطفلك وكيف يمكن أن يتقبلها دون أن يفضل الوجبات السريعة؟

في السطور التالية نقدم لكِ، أسوأ الوجبات التي تؤثر على عظامهم وتركيزهم، وتشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم وصحتهم على المدى البعيد، وأفضل الأطعمة الصحية البديلة، وأهم النصائح التي يجيب على الأم اتباعها لمنع الطفل عن تناول الوجبات غير الصحية.

وجبات خطرة:

قال الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، في تصريح سابق لـ"الخليج 365" إن الوجبات الضارة لصحة طفلك أثناء الدراسة يجب تجنبها نهائيًا، تتمثل في:

1- اللحوم الحمراء المصنعة، لأنها تضعف جهازه المناعة، لاحتوائها على الدهون المشبعة بالكوليسترول الضار والتي تجعل الطفل فاقد للتركيز والانتباه وتمنحه الرغبة الزائدة في النوم وعدم القدرة على التركيز، بالإضافة إلى أنها تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، والإسهال، والمغص الحاد، وآلام البطن، وتقلصات المعدة.

2- رقائق البطاطس المغلفة من الأطعمة التي تهدد صحة طفلك لأنها تصيب بأمراض القلب، وداء السكري والأمراض السرطانية وهذا يحدث على المدى البعيد، لما فيها من مواد حافظة ونكهات وألوان مصنعة، كما أنها قد تتسبب في تأخير نمو طفلك نتيجة احتوائها على مادة الأكريلاميد التي تلحق الضرر بالكبد والكلي والجهاز الهضمي.

3- الحلويات المصنعة، من أكثر الأطعمة ضررًا التي تسبب تلف في الخلايا العصبية وزيادة في النشاط الحركي المفرط لهم، كما إنها تسبب الشعور بالإمساك، وعسر الهضم، وانتفاخ البطن، وتعمل علي زيادة نسبة السكر في الدم، ومن الممكن أن تجلب أمراض السرطان الشائعة مثل سرطان القولون، وسرطان المعدة.

بدائل الوجبات السريعة:

يقدم الدكتور هاني جبران أخصائي التغذية، في تصريحه لـ"الخليج 365"، مجموعة من الأطعمة الصحية التي تستطيع المرأة إعدادها في المنزل بدلًا من الوجبات السريعة:

1- إعداد البطاطس بصورة صحية لا تضر بالطفل، من خلال تقطيعها على هيئة شرائح، يتم وضعها في صينية يعلوها بعض البهارات وقليل من الملح، ثم توضع في الفرن للتحمير دون إضافة زيوت أو دهون، بهذه الطريقة يمكن الحصول على بطاطس مقلية خالية من الدهون لصحة أفضل.

2- تحمير اللحوم والفراخ على الفرن من الطرق الصحيحة للحفاظ على صحة الطفل، حيث يمكن التخلص بهذه الطريقة من الدهون الزائدة الموجودة باللحوم.

3- يفضل صنع الكاتشب والمايونيز بالمنزل من قبل الأم، حيث يكون خاليا من المواد الحافظة والألوان التي تضر بصحة الطفل.

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4- يمكن تقطيع الخضروات لمكعبات أو أشكال معينة يحبها الطفل، وتسويتها من خلال سلقها أو طبخها بالصلصة، حتى ينجذب لها الطفل ويتناولها.

5- لا مانع من إلحاق الوجبة بعصير من العصائر التي يفضلها الطفل، ولكن يفضل أن تكون مصنوعة بالمنزل.

6- التركيز على الأطعمة التي يحبها الطفل، مع التنويع فيما بينها من خلال إضافة مكون جديد إليها، كأن يتم إضافة بعض شرائح اللحوم إلى المكرونة التي يفضلها، إذا كان يمتنع عن تناول اللحوم.

7- شرائح الطماطم والخيار والجزر من الأشياء المهمة بجانب الوجبة التي تقدم له، حيث تمد جسمه بالعديد من العناصر المفيدة، كما أنها تملأ جانبًا كبيرًا من المعدة، لتحد من كثرة تناوله للأطعمة الأخرى الضارة.

نصائح ضرورية:

ويقدم الدكتور أحمد فوزي الاستشاري النفسي، بعض النصائح التي يفضل للأم اتباعها لمنع الطفل عن تناول الوجبات السريعة.

1- عدم إعطاء الطفل أمرًا مباشرًا بالامتناع عن تناول طعام معين، لأن هذا الأسلوب قد يدفعه لاتباع أسلوب العناد مع والدته، لذلك يفضل التحدث معه وكأنه شخص كبير قادر على استيعاب ما تقول.

2- طرح بدائل له ويفضل البدء بالأشياء التي يحبها.

3- التحدث عن الأضرار التي تسببها الوجبات السريعة على الصحة، ويمكن إعطاءه أمثلة على ذلك بذكر أشخاص تضرروا من تناول تلك الأطعمة.

4- التركيز على ذكر فوائد الأطعمة البديلة التي تطرحها الأم على طفلها.

5- عرض مكافأة عليه إذا استجاب لنصائحها وتناول الأطعمة البديلة، فهذا كفيل بتشجيع الطفل على الاستمرار في تناولها.

7- دفعه على تناول الطعام مع أقرانه أو أشقائه، كنوع من التشجيع له.