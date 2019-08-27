طريق للمشي.. وجهة سياحية مصرية ضمن قائمة الـ"100" الأفضل بالعالم في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية 4 مناطق عربية، ضمن قائمة أفضل مائة وجهة بالعالم في 2019، من بينها وجهة سياحية مصرية.

وأدرجت المجلة "درب البحر الأحمر" بالغردقة بين أفضل 100 وجهة في العالم، حيث ذكرت أن "المسار الجديد هو مبادرة سياحية للحفاظ على التراث البدوي وتمكين المجتمعات القريبة".

ومن دبي، جاءت "الحديقة القرآنية" ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية. وأشارت "تايم" إلى أن الحديقة، الأولى من نوعها في العالم، تستند على قصص إسلامية، كما تحتضن نباتات مذكورة في القرآن والسنة، مثل الزيتون والرومان، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقطبت "الحديقة القرآنية" في أول أسبوع من افتتاحها، 100 ألف زائر.

وعلى ضفاف خليج العقبة بالأردن، رأت مجلة "تايم" أن منتجع "حياة ريجنسي" يعد أحد أفضل الوجهات للإقامة فيه، حيث يضم مرسى وأول ملعب غولف بـ 18 حفرة في الأردن.

ومن قطر، وضعت مجلة "تايم" المتحف الوطني، الذي افتتح في مارس 2019، ضمن قائمة أفضل 100 وجهة في 2019. ويتميز المتحف بتصميمه الذي يشبه شكل الوردة الصحراوية. وفي داخله، تعرض فيديوهات عديدة، بحيث تنقلك في رحلة طويلة عبر تاريخ شبه الجزيرة، بدءاً من الحياة البدوية إلى حين اكتشاف الغاز والنفط.

ونرصد خلال السطور التالية معلومات عن درب البحر الأحمر الذي اختارته المجلة، وعرضت عنه قناة CNN العالمية فيلمًا للترويج لسياحة المغامرات في مصر:

1- أول درب للمشي الطويل في مصر يقع بمحافظة البحر الأحمر. فعلى مدار 10 أيام، يتم اصطحاب المتنزهين من قبل البدو الذين يقدمون الطعام التقليدي ولمحة عن ثقافتهم.

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2- هو الأول للمشي الطويل في مصر إذ يبلغ طوله 170 كيلومترًا ويستغرق سيره 10 أيام.

2- يسير الزواد بمعدل من 15 لـ25 كيلومترًا في اليوم، ويتمتع فيه السائحون بالمغامرة ومشاهدة جمال الطبية والحياة البرية والجبال الملونة.

3- يقع بالقرب من مطار القاهرة ويمر بمدينة الغردقة بجبال شايب البنات وقمة جبل أبو دخان، وجبل أم عناب.

4- يضم الدرب سهولا صحراوية شاسعة وضيقة وعميقة وجبال، ويحمل الزواد الطعام والماء وأدوات النوم لإقامة مؤقتة لليلة واحدة على الطريق

5- يجمع الدرب شبكة قديمة من طرق التجار والسفر والصيد استخدمها البدو لقرون، وهو من أكثر المناطق والثقافات الأقل شهرة.

6- الدرب هو مشروع سياحي مجتمعي هدفه الحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات، وأحد المشاركين في تأسيس الدرب الرحالة والمغامر البريطاني بن هوفلر، والمغامر المصري عمر السمرة.

7 - نوع جديد من سياحة المغامرات، يمكن من خلاله المزج مع السياحة الشاطئية أيضا.

8- قبيلة "المعزة" البدوية وهي من أكبر القبائل المصرية تشرف على دورب المشي، ومسؤولة عن تنظيم رحلات بها، لأنهم أكثر الناس دراية بالمنطقة.