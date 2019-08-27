دراسة حديثة: تلوث الهواء مرتبط بجرائم العنف

كشفت دراسات عديدة أن آثار تلوث الهواء على الصحة قاتلة، والعلماء يخشون من تحول بعض الناس إلى مجرمين ومرتكبي أعمال عنف بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل".

وعقب إجراء دراسة ضخمة امتدت 13 عاما في الولايات المتحدة، أوضحت أنه كلما كان الهواء أكثر تلوثا، يتم ارتكاب جرائم أشد عنفا.

ويعتقد العلماء أن الجزيئات المحمولة بالهواء والغازات الضارة يمكن أن تؤثر على الأداء السليم للدماغ، ما يجعل الناس أكثر عرضة للتصرف بعنف.

ومن المرجح أن تؤدي الدراسة، التي نشرت حديثا في النسخة الإلكترونية لمجلة Epidemiology، إلى دعوات لاتخاذ إجراءات صارمة تتعلق بتنقية الهواء، بعد أن ثبت أن التلوث يمكن أن يؤثر على السلوك، وليس فقط على الصحة البدنية.