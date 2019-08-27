الامارات | "هاشتاغ "ما_تتصوّر" يجتاح صفحات المشاهير!..والجمهور يتساءل

شكرا لقرائتكم خبر عن "هاشتاغ "ما_تتصوّر" يجتاح صفحات المشاهير!..والجمهور يتساءل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاح هاشتاغ "#ما تتصور" صفحات عدد من النجوم والنجمات العرب على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "التويتر" و"الإنستغرام" ، الذي شرع فيه الكثير من الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات وحتى عدد من الإعلاميين والإعلاميات في رفع شعاره "الأسود" على صفحاتهم الخاصة على السوشال ميديا وذلك على شكل "الستوري" على "الإنستغرام" ومنهم مقدم البرامج اللبناني حسين برجي والممثلة جيسي عبدو و والنجمة اللبنانية نادين_نسيب_نجيم ومروان الحاسبيني ومايك ميسي وستيفاني_صليبا و ماغي أبو غضن وسينتيا_صموئيل وزينة مكي، فاليري أبو شقرا وعبير نعمة وريتا حرب وأليسار والكثير من الأسماء الأخرى التي من المتوقع أن تتبناه وتشارك في نشره في الساعات القليلة المقبلة.



ومباشرة بعد دقائق من نشره، بدأ جمهور النجوم والنجمات ومتابعوهم على وسائل التواصل الاجتماعي بطرح الأسئلة الحائرة حول محتوى هذا الشعار "الأسود" الذي رفعوه على صفحاتهم الرسمية من دون تفسير واضح أو إشارة إلى محتويات ومقاصد هذه الرسالة المبهمة التي اتفقوا على بثها على الفضاء الرقمي، وما إن كان لها دخل بأي "مشروع مشترك" أو "حملة توعوية" ينوون القيام بها معا على وسائل التواصل.

وفي متابعة للموضوع ، كشفت إحدى الجهات الصحفية في لبنان في معلومات خاصة لـها، أن عبارة "ما تتصور" ستكون مقدمة " لعمل اجتماعي" توعوي سيُكشف أصحابه النقاب عنه الأسبوع المقبل.

في المقابل، وفي إطار الكشف عن خلفية الصورة السوداء التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع الصور "إنستغرام"، كشفت الإعلامية والممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا مؤخرا لإحدى المواقع الإخبارية اللبنانية قائلة" "عندما نشرت هاشتاغ #ما_تتصوّر، تفاجأت بتفاعل الجمهور وظن البعض أنّه عنوان مسلسل جديد من بطولتي". وتابعت صليبا "أؤكّد لكم أن #ما_تتصوّر ليس مسلسلاً، وأجمل ما في هذه العبارة أن كلّ النجوم يردّدونها اليوم لسبب سنكشف عنه مع بداية الأسبوع المُقبل.