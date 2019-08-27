8 معلومات عن فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي.. لبنانية وتصغره بـ20 عاما

كواليس حياتهما الزوجية، وكيف وقعا في الحب، وأسرار أخرى، كشفها الفنان مصطفى فهمي وزوجته اللبنانية فاتن موسى في حلقة أمس من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وبانتهائها تصدّر الثنائي محرك البحث الأشهر جوجل.

ويرصد "هنّ" في السطور التالية 8 معلومات عن فاتن موسى، وهي كما يلي.

1. ولدت فاتن موسى في 1 أغسطس، وهي من أصول لبنانية وليست مصرية.

2. بدأت حياتها المهنية صحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية.

3. عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدّة برامج في قناة "نجوم" التي تُبث من دبي.

4. عملت كمقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدّمت برنامج "دخان بلا نار مع فاتن موسى".

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5. عملت مستشارة إعلامية للفنان الخليجي فايز السعيد.

6. تزوجت بالفنان مصطفى فهمي قبل 4 أعوام في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستان أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي في العام 2014.

7. ظهرت فاتن برفقة زوجها للمرة الأولى في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء.

8. فاتن موسى هي الزوجة الثالثة للفنان مصطفى فهمي، وتصغره بنحو 20 عامًا.