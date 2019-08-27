سهام طلبت الخلع: "ضربني وطردني في نص الليل لما سبت الشغل"

"جوزي لما عرف إنّي سبت الشغل وهقعد في البيت طردني وقالي ملكيش لازمة عندي".. بهذه الكلمات بدأت سهام صاحبة الـ27 عاما، رواية تفاصيل طلبها الخلع من زوجها "حسين. ع" أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود في الغربية.

تقول سهام التي كانت تعمل في مشغل: "لما أرجع من الشغل كنت ببدأ أعمل الاكل وأنضف البيت، وجوزي لو رجع وملقاش الأكل جاهز كان بيضربني، فقررت أسيب الشغل واتفرع للبيت بس، وأول ما عرف إنّي سبت شغلي خلاص ضربني وقعد يشتمني ويزعق، وفي الآخر طردني من البيت في نص الليل، وأنا من بلد غريبة عنهم، نمت قدام باب الشقة للصبح ومصعبتش عليه".

تتابع سهام رواية تفاصيل قصتها لـ"الوطن"، قائلة إنّها كانت تنفق من مالها الخاص على المنزل، وأنّ زوجها لم يشارك في مصروفات المنزل: "مكانش بيدفع جنيه وكنت راضية، مع إنّه شغال ومعاه فلوس بس كنت بقول شايلهم للزمن، ويوم ما طردني قالي أنا متجوزك عشام بتشتغلي، لا تكوني فاكرة نفسك نانسي ومتجوزك عشان جمال عنيكي فوقي، ومن بكرا ترجعي شغلك تاني".

"قلتله مبقتش قادرة على الشغل مع هدة البيت والتنضيف والأكل وغيره، كان رده عليا إن كل الستات بتعمل كدا اشمعنا انتي؟، ولا انتي الوحيدة اللي تعبانه وهما لأ". قالت سهام، موضحة أنّها طلبت الطلاق من زوجها لكن رفض تطليقها قبل التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية وعن كامل حقوقها: "رفعت قضية خلع عشان أخلص منه".