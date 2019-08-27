على طريقة المطاعم.. حضري عصير المارجريتا في دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري عصير مارجريتا على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكوّنات: ثلث كوب من السكر. كوبان من حبات الفراولة المثلجة. ملعقتان كبيرتان من اللايم المعصور. Advertisements ثلث كوب من عصير البرتقال. كوبان من الثلج. للزينة: شريحة من فاكهة اللايم. القليل من السكر. بضع حبات الفراولة المقطعة.

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