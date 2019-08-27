هبة مجدي تنشر صور ابنتها للمرة الأولى.. ومتابعوها: "حاسين إنها هتتمسح"

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة مع زوجها الفنان محمد محسن وابنتهما "دهب"، التي تظهر للمرة الأولى في صور والدتها، وعلقت على الصورة: "العائلة أولًا".

Advertisements

ونالت الصورة اعجاب متابعيها، إذ تساءل أحدهم: "دهب شبه باباها صح؟"، وعلقت أخرى: "إيه الكتكوتة دي؟"، بينما علق ثالث: "إحساس إنّ الصورة هتتمسح لأنها ظهرت فيها".

وتشارك الفنانة هبة مجدي، في بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، إلى جانب الفنانين عبير صبري، ظافر عابدين، أحمد مجدي، وهاني عادل، تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.