صور وفيديو.. "بيكيني ويوناني ورقص".. أبرز إطلالات رانيا يوسف الصيفية

رانيا يوسف واحدة من الفنانات اللائي يثرن الجدل دوما بشأن ملابسهن، فقبل عام كانت رانيا محل اهتمام السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، لارتدائها فستانا "دون بطانة" خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ودوما ما تشارك رانيا جمهورها صورا بإطلالاتها المختلفة.

الإطلالات الصيفية لرانيا يوسف هذا العام تمثلت في عدّة مشاهد، بينها "لوك يوناني، مايوه بيكيني، ورقصة مع مصطفى فهمي وزوجته"، يستعرضها "هن" في السطور التالية.

مايوه بيكيني في الساحل الشمالي

عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، نشرت رانيا مقطع فيديو لها من الساحل الشمالي، ظهرت فيه مرتدية مايوه بيكيني فوقع كاش مايو من اللون الأزرق، والتقطت صورا لنفسها في الفيديو على أنغام أغنية "شط إسكندرية يا شط الهوا".

فوتوسيشن يوناني

بـ"إطلالة يونانية".. شاركت رانيا متابعيها عبر "إنستجرام" صورا من جلسة تصوير خضعت لها خلال قضاء إجازتها الصيفية في اليونان، وعلقت عليها: "في حب فستان الآلهة اليونانية".

وظهرت رانيا بفستان أزرق اللون بـ"ستايل يوناني"، له حزام وحمّالات ذهبية، إلى جانب صندل فلات ذهبي بسيط، وزيّنت شعرها باكسسوارات ذهبية على هيئة شجر.

Advertisements

رقصة مع مصطفى فهمي وزوجته

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر "إنستجرام" بمقطع فيديو، ظهرت فيه بفستان فاتح اللون "فلوريش"، في وصلة رقص على أنغام أغنية "أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر" للفنان محمود العسيلي.

وظهر الفنان مصطفى فهمي، وزوجته الإعلامية فاتن موسى، وهما يرقصان إلى جانب رانيا، التي علقت على المقطع قائلة: "أنا مجرد شخص عادي، وطبيعي أقضي وقت ممتع مع عائلتي".

جلسة تصوير جريئة بالموف

بعدسة المصور محمود عاشور، ظهرت رانيا يوسف في جلسة تصوير جريئة، نشرت صورا منها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ارتدت خلالها فستان "موف" من تصميم سوشا، بلمسات الميكب أرتيست علاء التونسي، ومصفف الشعر محمود عامر.