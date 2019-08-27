"بيسين وغرفة نوم".. القصة الكاملة لاتهام أحمد حسن وزينب بنشر الفعل الفاضح

ظهور "اليوتيوبرز" أحمد حسن وزينب لم يعد يجلب سوى الانتقادات وتقديم البلاغات والشكاوى ضدهما، بسبب ظهورهما المثير للجدل بين الحين والآخر، إذ لمّ يعد الأمر متوقفا على استغلال طفلتهما "إيلين" والتربح من خلالها، بل وصل لأفعال صُنّفت بكونها غير ملائمة للعادات والتقاليد المصرية، فضلا عن نشر مشاهد وصفها البعض بأنّها "فاضحة".

ومؤخرًا أثارا الثنائي جدلًا واسعًا بسبب مقطعين قاموا بتصويرهما داخل غرفة نومهما، وبحوض السباحة الخاص بغرفتهما، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات ضدهما، حتى تقدم بعض المُحامين ببلاغات ودعاوى قضائية ضدهما بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.

فيديو من داخل غرفة النوم

شارك أحمد حسن مُتابعيه، مؤخرًا بمقطع فيديو من داخل غُرفة نومهما، خلال قضائهما العطلة الصيفية في "بالي"، عبر حسابه على "إنستجرام".

وأظهر الفيديو الثنائي وهما نائمين على السرير بملابس النوم، إذ ارتدت "زينب" بيجامة برتقالي من الستان، في حين ظهر أحمد حسن، بـ"تيشيرت وشورت".

وتضمن المقطع لحظة استيقاظ الثنائي ونزولهما إلى "حوض الاستحمام" الخاص سويًا، وعلق "حسن" على المقطع قائلًا: "شوفوا النطة دي.. وقعنا على وشنا".

الفيديو الذي نشره حسن أثار انتقاد كثيرون، إذ علق أحدهم عليه قائلا: "إنت مصوّر مراتك وهي نايمة؟".

مصارعة بالبيسين

أثار مقطع آخر تعدى 20 دقيقة العديد من الجدل والانتقادات، بعد أن شارك الثنائي متابعيهما بفيديو آخر، وهما يلعبان مصارعة حُرة داخل حوض الاستحمام الخاص بغرفتهما، وبمشاركة شقيق الأول الذي اعتاد الظهور معهما مؤخرًا.

وتضمن المقطع العديد من اللقطات التي يحمل فيها "أحمد حسن" زوجته بشكل وصفه الرواد بأنّه "غير لائق ومُبالغ فيه".

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بلاغات ضد الثنائي بسبب نشر الفعل الفاضح

المقاطع التي نشرها الثنائي أثار انتقادات كثيرة، ليست على مستوى المتابعين فقط، بل ورجال القانون أيضا، إذ تقدّم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد الزوجين، مطالبا بالتحقيق معهما بتهمة ارتكاب جريمة الفعل الفاضح ونشر الفسق والفاحشة، وقال في دعواه: "الفيديوهات الأخيرة تتضمن فعلا فاضحا بخلاف نشر الفسق والفاحشة في المجتمع".

وعلى جانب آخر، رفع المحامي أيمن محفوظ دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طالب فيها بحجب قناة الثنائي، وإلزام القضاء لوزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحجب القناة، لما تنشره من مقاطع ومشاهد فاضحة.

وقال المحامي في إنذاره الذي حمل رقم 18978 لهيئة قضايا الدولة، وأرسله لوزير الاتصالات، إنّ "قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أثارت ردود أفعال غاضبة من المصريين بعمل مقاطع للتكسب من اليوتيوب، أقل ما يقال عنها إنّها تسيء لمصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى نشر مقاطع فاضحة".

النيابة تحقق في البلاغات

قالت مصادر قضائية أمس الإثنين إنّ البلاغات التي قدمت ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب قيد التحقيقات في النيابات المختصة، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، لاستكمال عناصر التحقيق في كل منها.

ما هي قصة أحمد حسن وزوجته زينب؟

وكان أحمد حسن أثار الجدل مؤخرا، بتصويره ابنته الرضيعة إيلين، في مواقف حياتية مختلفة، "أول فوتوسيشن" و"أول قراءة قرآن"، وغيرها من الفيديوهات التي وصل عددها إلى 7، وكانت الطفلة تظهر مستاءة بشدة خلال الفيديوهات، ما جعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتهمونها بإهمال الطفلة، واستغلالها تجاريا من أجل الحصول على أموال من موقع يوتيوب، وتقدم عدد منهم بالفعل بالشكوى إلى خط نجدة الطفل.

من جانبه، حرّك المجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغين للنائب العام، بناء على شكاوى الخط، ووجّه لهما عدة اتهامات تصل عقوبتها المحتملة إلى السجن 5 سنوات بحد أقصى، إضافة إلى الغرامة.

طبيب نفسي يحلل شخصية الزوجين

وأكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أنّ الزوجين يسيران بنهج "الغاية تبرر الوسيلة" دون النظر إلى الطريقة التي يحصلان منها على الأموال، وهو اضطراب شديد في الشخصية.

وعلَّق فرويز خلال تصريحاته لـ"هُن"، على تفاعل الجمهور مع الزوجين، قائلا إنّ المتابعة التي يحظيان بها ليس حقيقية، وأنّ الجمهور يتنقد الثنائي وتصرفاته، ما يؤكد وعي الجمهور وسطحية المضمون، والهدف من المشاهدة النقد وليس التأثر بالمحتوى السطحي المقدم.