"وداعا لشركات مكافحة الحشرات".. طرق التخلص من بق الفراش

لا شك أن مشكلة بق الفراش تسبب إزعاجًا شديدًا لربات البيوت، وخاصة لأنه يتكاثر ويتفشى سريعًا، وتعد الطريقة الأكثر شيوعًا للتخلص من حشرة البق هي الاستعانة بشركة متخصصة في مجال مكافحة الحشرات، ولكن ذلك قد يكلفكِ أموالًا كثيرة، وإليك بعض الطرق البسيطة للتخلص من بق الفراش بنفسك في المنزل بحسب موقع "WikiHow".

طرق التخلص من بق الفراش

البحث عنه

كخطوة مبدأية يجب عليكِ أن تدققي البحث عن كل الأماكن التي تفشى بها بق الفراش بالفعل.

تعريض الأشياء الصغيرة للحرارة أو البرودة

بعد البحث عن بق الفراش في كل مكان، اغسل كل الأشياء التي بها التفشي في درجة حرارة لا تقل عن 50، فبق الفراش يموت في دراجات الحرارة الباردة المجمدة، ولكن يجب أن يتعرض لهذه البرودة لمدة أسبوعين على الأقل.

استخدام مجفف الشعر

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق للتخلص من البق وقتله، لأن البق لا يتحمل درجة الحرارة العالية، ولذلك يجب استخدام هذه الطريقة بشكل يومي.

عليكِ وضع كمية كافية من الريحان في جميع أنحاء منزلك، حيث يعتبر الريحان من النباتات ذات الروائح القوية والنفاذة التي لها قدرة على التخلص من البق ومنع تكاثره، كما تعتبر هذه الطريقة من الطرق الطبيعية التي لا تسبب أي ضرر على الصحة.

Advertisements

إدخال أشعة الشمس للمنزل

خطوة تهوية المنزل لابد أن تحدث باستمرار، فيجب تهوية المنزل بشكل جيد خاصة في الفترة الصباحية، ليتم خلال هذه الفترة إدخال أشعة الشمس المباشرة إلى المنزل.

سد الثقوب

تعد التشققات والثقوب الموجودة داخل الأبواب والشبابيك هي الأماكن المفضلة للبق ليعيش ويتكاثر فيها، ولذلك يُفضَل إغلاقها على الفور.

رشي كمية مناسبة من الكلور أو الجاز على المناطق المفتوحة، وفي جميع أنحاء المنزل، فمن المعروف أن البق لا يتحمل هذه الروائح.

ضعي كمية من النعناع الأخضر والفلفل الحار بين فتحات الأبواب ومخارج المنزل، حيث يحملان هذان المكونان رائحة قوية لا يتحملها البق.