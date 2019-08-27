دراسة: عصير الرمان مفيد للحامل ويحسن نمو دماغ الجنين

أثبتت دراسة جديدة أجرتها جامعة بريجهام الأمريكية، أن تناول عصير الرمان للحامل يحسن عملية نمو دماغ الجنين، وينعكس ذلك على تمتعه بقدرات معرفية مثل مهارات الذكاء والذاكرة.

ويحتوى عصير الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد على تطور خلايا دماغ الجنين، ويساعد على وصول الأكسجين إلى الجنين داخل الرحم بطريقة أفضل.

ووفقًا لما ذكره موقع "Daily Medical"، نقلا عن الدراسة، فعصير الرمان أكثر تنوعًا وفائدة للجنين من العصائر الأخرى، ويقلل نسبة ولادة طفل بعيوب خلقية، فالكوب الواحد من عصير الرمان يحتوي على 145 سعر حراري، ويحتوي على كمية من الكربوهيدرات التي تزود جسم الحامل بالطاقة.

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ولا يشكل تناول عصير الرمان أي خطر على الجنين أو صحة الأم ولا يتسبب بأي تأثيرات جانبية، ويكون الضرر بتناول مستخلصات الرمان من القشور فهي تتسبب بحدوث تقلصات لجدران الرحم ويزيد من فرص حدوث الإجهاض.