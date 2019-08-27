طريقة عمل الخرشوف باللحمة المفرومة في المنزل

يتوفّر الخرشوف في جميع دول العالم دون استثناء، ويعرف في الوطن العربي بعدة مسميات، ويعتبر طبق الخرشوف باللحمة المفرومة من أكثر الأطباق لذة وفائدة كبيرة.

وإليك طريقة عمل الخرشوف باللحمة المفرومة

المكونات

خرشوف

عصير ليمون

جزر

بصل

ثوم

لحم مفروم

أعشاب

زبدة

ملح

فلفل

طماطم

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كزبرة خضراء

طريقة التحضير

- قشّر الخرشوف وتخلّص من الأشواك الموجودة فيه بواسطة ملعقة.

- يغسل الخرشوف جيدا تحت الماء.

ضع الطماطم المفرومة، والشبت، والبقدونس، والبصل، والأرز، صلصة الطماطم، والبهارات، والملح ونخلط جيدا.

- نضع الحشوة في الخرشوف ونضع على كلّ حبة شريحة من الطماطم والقليل من الزبدة.

- نضع الخرشوف في قدر على النار ونضيف له معجون الطماطم المخلوط بالماء، ثمّ نتركه نصف ساعة أو حتّى ينضج تماماً.

- يقدّم الخرشوف مباشرة وهو ساخن.