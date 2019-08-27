علاج آلام الظهر بالأعشاب

يعانى البعض من آلام الظهر باستمرار ويفضل البعض الابتعاد عن تناول الأدوية، وهناك بعض الأعشاب التي تساعد في التخلص من آلام الظهر منها كما ذكرها موقع "Daily Medical":

الزنجبيل

اخلطي الزنجبيل بماء دافئ يقترب من الغليان ثم يقلب قليلا ويصفي ويوضع في شاش، ثم يوضع على مكان الألم ثلاث مرات في اليوم، ومن الممكن أن يتم العلاج أيضا عن طريق عمل شراب الزنجبيل والقرفة والقرنفل ويشرب 3 مرات لتسكين الألم.

القمح

يوضع الدقيق علي نار هادئة حتي يصبح القمح عجينة، ثم نتنظر قليلا حتي تصبح درجة حرارته عالية إلى حد ما، ثم توضع هذه العجينة علي مكان الألم ويفضل أن تكون ساخنة قدر المستطاع وتستخدم ثلاث مرات يومياً.

الحلبة

تطحن الحبلة جيداً ثم تخلط باللبن أو الماء لنصنع منها عجينة، توضع العجينة على مكان الألم ثلاث مرات يومياً، وتوضع العجينة وهي ساخنة قدر ما يستطيع المريض.

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أوراق الكرنب

توضع أوراق الكرنب مع اللبن الساخن حتي تنضج تماما وحتي تصبح لينة للغاية ثم توضع سريعاً علي مكان الألم، ويفضل أن تظل ليلة كاملة أو يوم كامل.

أوراق الكافور

يسخن الزيت حتي يصبح دافئاً ثم يدلك به منطقة الألم لمدة لا تقل عن 10 دقائق، يكرر ذلك من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً .

زيت الزيتون

يسخن الزيت ثم يدلك به منطقة الألم لمدة 10 دقائق، ويتم تكرار ذلك 5 مرات يومياً.