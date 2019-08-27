صيحات "الجدة" ووشحات العنق المزخرفة تعود من جديد إلى عالم الموضة

يشهد عالم الموضة الكثيرَ من التغييرات الدورية، ممّا يؤدّي إلى عودة العديد من الصّيحات التي "أكل عليه الدهر وشرب"، بما في ذلك بعض الاتّجاهات التي يمكنُ العثور عليها على الأرجح مدفونة في خزانةِ جدتكِ، إذْ لاحظنا منذ موسم الرّبيع الماضي ظهور صيحات الجدة في ساحة الموضة بما في ذلك سترات الكارديغان ووشحات العنق المزخرفة.

ومع قرب شهر الموضة، نتوقّع رؤية العديد من صيحات الجدة ضمن ستايل موضة الشارع، ومن المجوهرات الملوّنة التي ربما لا ترغبين في ارتدائها أبدًا إلى البلوزات الصوفيّة التي ما تزال تملكها جدتك، فيما يلي 5 اتجاهات الجدة التي ستُصبح ضخمة في موسم الخريف المقبل.

الإكسسوارات بلون الفستق

من المتوقّع أنْ يكون اللّون الفستقيّ من أبرز ألوان خريف 2019، ولكن بشكل أكثر تحديدًا ستجتاح المجوهرات والإكسسوارات ذات اللّون الأخضر الفستقيّ عالم الموضة لتحلّ محلّ القطع الذهبيّة والحقائب الجلديّة السّوداء.

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البلوزات الصوفيّة المزدوجة

على الرّغم من أنَّ ارتداء البلوزات الصوفية المزدوجة كان يقتصرُ على كبار السّنّ في الماضي، إلا أنَّ الفاشينيستات في جميع أنحاء العالم سيحرصن على ارتداء المزيج الكلاسيكي مع كلّ شيء بدءًا من الدنيم الكلاسيكيّ إلى البنطلونات الفضفاضة في هذا الخريف، ويمكنك الإنضمام إليهن بربط بلوزة صوفيّة حول كتفيك، مع ارتداء بلوزة مطابقة.

إكسسوارات جلد التّمساح الصناعيّ

تذكرنا إكسسوارات جلد التمساح الصّناعيّ بالأحزمة وحقائب اليد التي كانت ترتديها الجدات في الماضي، لكنّها اليوم الاتجاه الفاخر الذي سيجتاح عالم الموضة هذا الخريف، وأفضل جزء في جلد التمساح الصّناعيّ هو أنّه يبدو دائمًا باهظ الثمن بغضّ النّظر عن سعره، ويُضفي لمسةً غنية وراقية على أيّ مظهر.

الفرو الصّناعيّ

عادة ما يتمّ تنسيق السترات المصنوعة من الفرو الصّناعيّ مع الجوارب الضيقة، والحقائب ذات السلاسل، والبوت العالي. لكنْ في الآونة الأخيرة ، تقوم العديد من الفاشينيستات بتنسيقها مع كلّ شيء بدءًا من الفساتين إلى البنطلونات والبدلات، وإلى جانب مظهرها الرّاقي، يمكنكِ اقتناؤها بأسعار معقولة.

النّمط البرجوازيّ

بفضل العلامة الفرنسيّة سيلين، تمّ إحياء النمط البرجوازي الذي كان يُعتبر في الماضي اتجاهًا مملاً، لكنّه أصبح من أبرز الإتّجاهات التي ستجتاح عالم الموضة الحديثة خلال خريف عام 2019. ويشمل الاتّجاه البرجوازيّ كلّ شيء بدءًا من بدلات التويد والأوشحة الحريريّة إلى التنانير المتوسّطة بقصّة "A-line" و قطع الخياطة الدقيقة بطبعة الكاروهات.

‫في الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 في 1:14 ص تمت كتابة ما يلي بواسطة ‪Correspondent Arabstoday‬‏ <‪[email protected]‬‏>:‬

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عودة صيحات "أكل الدهر عليها وشرب" في الخريف المُقبل.. والنمط البرجوازيّ أبرزها

يشهد عالم الموضة الكثيرَ من التغييرات الدورية، ممّا يؤدّي إلى عودة العديد من الصّيحات التي "أكل عليه الدهر وشرب"، بما في ذلك بعض الاتّجاهات التي يمكنُ العثور عليها على الأرجح مدفونة في خزانةِ جدتكِ، إذْ لاحظنا منذ موسم الرّبيع الماضي ظهور صيحات الجدة في ساحة الموضة بما في ذلك سترات الكارديغان ووشحات العنق المزخرفة.

ومع قرب شهر الموضة، نتوقّع رؤية العديد من صيحات الجدة ضمن ستايل موضة الشارع، ومن المجوهرات الملوّنة التي ربما لا ترغبين في ارتدائها أبدًا إلى البلوزات الصوفيّة التي ما تزال تملكها جدتك، فيما يلي 5 اتجاهات الجدة التي ستُصبح ضخمة في موسم الخريف المقبل.

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الإكسسوارات بلون الفستق

من المتوقّع أنْ يكون اللّون الفستقيّ من أبرز ألوان خريف 2019، ولكن بشكل أكثر تحديدًا ستجتاح المجوهرات والإكسسوارات ذات اللّون الأخضر الفستقيّ عالم الموضة لتحلّ محلّ القطع الذهبيّة والحقائب الجلديّة السّوداء.

البلوزات الصوفيّة المزدوجة

على الرّغم من أنَّ ارتداء البلوزات الصوفية المزدوجة كان يقتصرُ على كبار السّنّ في الماضي، إلا أنَّ الفاشينيستات في جميع أنحاء العالم سيحرصن على ارتداء المزيج الكلاسيكي مع كلّ شيء بدءًا من الدنيم الكلاسيكيّ إلى البنطلونات الفضفاضة في هذا الخريف، ويمكنك الإنضمام إليهن بربط بلوزة صوفيّة حول كتفيك، مع ارتداء بلوزة مطابقة.

إكسسوارات جلد التّمساح الصناعيّ

تذكرنا إكسسوارات جلد التمساح الصّناعيّ بالأحزمة وحقائب اليد التي كانت ترتديها الجدات في الماضي، لكنّها اليوم الاتجاه الفاخر الذي سيجتاح عالم الموضة هذا الخريف، وأفضل جزء في جلد التمساح الصّناعيّ هو أنّه يبدو دائمًا باهظ الثمن بغضّ النّظر عن سعره، ويُضفي لمسةً غنية وراقية على أيّ مظهر.

الفرو الصّناعيّ



عادة ما يتمّ تنسيق السترات المصنوعة من الفرو الصّناعيّ مع الجوارب الضيقة، والحقائب ذات السلاسل، والبوت العالي. لكنْ في الآونة الأخيرة ، تقوم العديد من الفاشينيستات بتنسيقها مع كلّ شيء بدءًا من الفساتين إلى البنطلونات والبدلات، وإلى جانب مظهرها الرّاقي، يمكنكِ اقتناؤها بأسعار معقولة.

النّمط البرجوازيّ

بفضل العلامة الفرنسيّة سيلين، تمّ إحياء النمط البرجوازي الذي كان يُعتبر في الماضي اتجاهًا مملاً، لكنّه أصبح من أبرز الإتّجاهات التي ستجتاح عالم الموضة الحديثة خلال خريف عام 2019. ويشمل الاتّجاه البرجوازيّ كلّ شيء بدءًا من بدلات التويد والأوشحة الحريريّة إلى التنانير المتوسّطة بقصّة "A-line" و قطع الخياطة الدقيقة بطبعة الكاروهات.

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