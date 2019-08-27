ميلانيا ترامب تُبدّل 3 إطلالاتٍ باذخة في رحلة فرنسا تفوق الـ 8000 دولار

بات من المعروف بأنَّ زوجة الرئيس الأميركي وسيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب، حجزت لنفسها مكانًا في قوائم أيقونات الموضةِ العالمية، وتلفتُ الأنظار بإطلالاتها الذكية والمكلفة أثناء ظهورها في المناسبات العامة، وكان آخرها ظهورها في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع والتي تُعرف اختصارًا بـ G7 في فرنسا.

وأطلت ميلانيا في 3 أزياءٍ مختلفة، أولها كان أثناء مغادرتها الولايات المتحدة؛ إذ أطلت بتنسيقةٍ تكونت من سترات التويد الأسود والأبيض من طراز دار الأزياء الفرنسية "شانيل"، وجينزٍ أبيض من العلامة التجارية "J Brand"، وحملت حقيبة يدٍ بيضاء كلاسيكية من "شانيل" أيضًا وجاءت باهظة الثمن، حيث وصل سعرها إلى 5000 دولار، أمّا حذاؤها فكان مسطحًا من طراز "كريستيان لوبوتان" وبلغ سعره 575 دولارًا.

فيما ارتدت في إطلالتها الثانية فستانًا باللون الأصفر منقوشًا بوردةٍ كبيرةٍ باللون الأبيض، من طراز كالفين كلاين أطلت به لحظة وصولها مع زوجها إلى باريس، وبلغ سعره 650 دولارًا، في حين أنَّ حذاءها جاء بلون الفوشيا وبلغ ثمنه 725 دولارًا.

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ويبدو أن هذه الإطلالة بالذات تسببت بضجةٍ كبيرةٍ في المطار؛ إذ وثقت الصور تحديق جنديين فرنسيين في ميلانيا؛ إذ لم يتمكنا من إشاحة نظريهما عنها أثناء سيرها على السجادة الحمراء المعدّة لاستقبالها وزوجها دونالد ترامب.

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أما إطلالتها الثالثة، فكانت عبارةً عن فستان نود من دون أكمام بفتحة V عند الرقبة من طراز " غوتشي" بلغ ثمنه 3800 دولار، مع حذاءٍ ذي كعب باللون الفضي، وكانت إطلالتها تلك بعيدةً نوعًا ما عن الشكل المحافظ الذي تتبعه زوجات الرؤساء عادةً، وأقرب إلى أسلوب ميلانيا عارضة الأزياء.

وعلى صعيدٍ آخر قارن الكثيرون بين إطلالات سيدة أمريكا الأولى ميلانيا وسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون؛ إذ أطلت ماكرون بفستان نود يصل للركبة، من طراز "لوي فيتون" بلغ سعره 3000 دولار، مع حذاءٍ بنيٍ تقليدي.

كما ارتدت بريجيت ملابس رياضية من "لوي فيتون"، حافظت من خلالها على إطلالةٍ شبابية رغم أنها في الـ 66 من العمر، إذ وصلت إلى فندق "دو باليه" مرتديةً سترةً ثمنها 3683 دولارًا، أما الجينز الأسود فبلغ سعره 1100 دولار، في حين أن سعر الحذاء الرياضي بلغ 706 دولارات.

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